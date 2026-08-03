넘버즈인, 8월 ‘올영픽’ 선정…8월 전국 올리브영 매장서 할인 프로모션 진행

사진=넘버즈인

스킨케어 브랜드 넘버즈인(numbuzin)이 올리브영의 8월 ‘올영픽(올영Pick)’ 브랜드로 선정되며 한 달간 전국 올리브영 온·오프라인 매장에서 여름 시즌 대표 라인업을 특별 혜택가에 선보인다고 3일 밝혔다.

‘올영픽’은 올리브영이 매달 주목할 만한 브랜드와 제품을 엄선해 특별한 할인 혜택으로 선보이는 정기 프로모션이다. 넘버즈인은 이번 행사에서 무더위와 높은 습도로 피지 분비가 왕성해지는 시기를 겨냥해 수분 진정에 특화된 ‘1번 라인’과 급속 쿨링을 돕는 ‘4번 마스크팩’ 등 총 7개 품목을 주력으로 내세운다.

브랜드에 따르면 '1번 판토텐산 수딩세럼'과 '1번 판토텐산 액티브 수딩크림'은 판토텐산 성분을 함유해 피지 조절과 피부 케어를 목적으로 선보이고 있는 상품이다. 함께 주력으로 선보이는 ‘4번 SOS 응급진정 얼음장팩’은 자연 유래 성분으로 자극 없이 피부 온도를 낮춰주는 쿨링 제품이다.

넘버즈인은 8월 올영픽 행사 기간 동안 해당 라인업을 최대 60% 할인된 특별가로 제공한다. 아울러 올리브영 라이브커머스 ‘올영라이브’와 ‘오늘의 특가’ 등 다채로운 연계 프로모션을 제공할 예정이다.

넘버즈인 관계자는 “무더위로 인한 과잉 피지와 열감 등 복합적인 피부 고민이 깊어지는 8월을 맞아 피부 컨디션 회복에 최적화된 라인업으로 이번 행사에 참여한다”며 “올리브영 한정으로 준비한 풍성한 혜택을 통해 올여름 한층 더 산뜻하고 건강하게 보내시길 바란다”고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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