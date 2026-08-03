“워터밤 퀸 등장”…우주소녀 다영, 과감한 마이크로 핫팬츠 자태 [스타★샷]

다영이 워터밤 비하인드 사진을 공개했다. 출처=다영 SNS

그룹 우주소녀(WJSN) 멤버 다영이 ‘워터밤’ 페스티벌 비하인드 컷을 공개하며 과감한 패션 감각을 과시했다.

3일 다영은 자신의 SNS 채널에 “Waterbomb Seoul”이라는 글과 함께 무대 뒤 활기찬 분위기가 담긴 다수의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 다영은 연예계 대표 ‘핫바디’다운 선명한 몸매 라인과 함께 스타일리시한 페스티벌 룩을 선보였다.

다영이 워터밤 비하인드 사진을 공개했다. 출처=다영 SNS

먼저 시크한 매력이 돋보이는 블랙 스타일링이 시선을 사로잡았다. 다영은 금장 로고 포인트가 더해진 블랙 홀터넥 크롭 브라톱으로 스포티하면서도 우아한 분위기를 연출했다. 여기에 밑단 단면을 자연스럽게 살린 초미니 블랙 데님 팬츠를 로우라이즈로 매치해 트렌디함을 더했다. 골드 버클 스트랩 디테일과 레이스업 롱부츠를 더해 하이엔드 스트리트 감성을 완성했다.

이어 공개된 또 다른 컷에서는 반전되는 청량한 매력을 발산했다. 브랜드 로고 밴딩이 더해진 화이트 스포티 브라톱에 연청 마이크로 핫팬츠를 매치하고 언더웨어를 살짝 드러내는 노출 스타일링으로 완성도 높은 Y2K 룩을 표현해냈다. 금발 헤어스타일과 레이어드된 레그 워머 조합 역시 그만의 경쾌한 에너지와 어우러졌다.

사진을 접한 팬들은 “명실상부 워터밤 퀸이다”, “독보적인 콘셉트 소화력”, “건강미와 아름다움을 모두 갖췄다” 등의 반응을 보이며 찬사를 아끼지 않았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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