'5일 컴백' 나우즈, 'Achilles' 홍보 이벤트 박차

오는 5일 ‘Achilles’ 컴백을 앞둔 그룹 나우즈(NOWZ)가 홍보에 박차를 가하고 있다.

나우즈(현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤)는 지난 1일 성동구 성수동의 아이스크림 매장에서 팬들에게 직접 아이스크림을 나눠주는 '원데이 아르바이트' 이벤트를 진행했다.

한여름 8월에 접어든 첫날에 나우즈는 행사 시작 전부터 성수동 곳곳에서 신곡 'Achilles' 부채를 나눠주며 이벤트를 홍보했다. 이후 이날 오후 2시부터 아이스크림 매장에서 열린 이벤트는 뜨거운 날씨에도 긴 줄이 이어질 만큼 큰 호응을 얻었고, 1시간 만에 200여 명이 참여하며 성황리에 마무리됐다.

나우즈는 아이스크림 매장 아르바이트생으로 변신해 현장을 찾은 손님들을 맞이했다. 멤버들은 폭염도 잊게 하는 밝은 미소로 그동안 컴백을 기다려왔던 팬들에게 아이스크림을 전하고 인사를 나누며 뜻깊은 시간을 가졌다.

또한 2일 강원 홍천 오션월드에서 열린 '2026 오션월드 버스데이 블루 스플래시 페스티벌' 무대에 올랐다. 본격적인 피서철을 맞아 수많은 인파가 몰린 워터파크에서 관객들의 뜨거운 환호를 받았다.

나우즈는 무대에서 오프닝 곡으로 첫 미니앨범 'IGNITION'의 수록곡 'Problem Child (문제아)'를 선보인 뒤 'TICKET' 등으로 현장 분위기를 끌어올렸다. 특히 발매 전인 디지털 싱글 'Achilles' 무대를 공개하면서 열띤 반응을 불러일으켰다.

새 디지털 싱글 'Achilles'는 단단했던 마음이 한 사람으로 인해 흔들리고 무너지는 순간을 담은 곡이다. 일렉트로 팝 기반 댄스 트랙으로, 펑크와 디스코 요소를 결합해 1980년대 사운드를 현대적으로 재해석했다.

나우즈는 컴백을 앞두고 다양한 온·오프라인 이벤트를 진행 중이다. 지난 주말 이벤트와 무대에 앞서 각 멤버를 상징하는 샐러드를 주문할 수 있는 '데이앤 샐러드'와 전화를 걸어 멤버들의 음성을 들을 수 있는 'ARS 이벤트' 등의 콘텐츠를 통해서도 관심을 모았다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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