관광공사, 근로자 휴가비 부담 낮춘다…국내여행 최대 50% 할인

한국관광공사가 여름 휴가철을 맞아 ‘근로자 휴가지원사업’ 참여자를 대상으로 국내여행 할인 프로모션을 진행한다.

근로자 휴가지원사업은 근로자가 20만원을 적립하면 기업과 정부가 각각 10만원을 보태 총 40만원의 국내여행 경비를 지원하는 제도다. 참여자는 전용 플랫폼 ‘휴가샵’에서 숙박과 입장권, 여행상품 등을 구매할 수 있다.

공사는 오는 21일까지 전북 지역 숙박과 관광상품을 최대 50%, 5만원 한도로 할인한다. 고창 치유의숲과 익산 왕궁 포레스트 등 웰니스 관광지와 숙박상품 약 2000개가 대상이다.

오는 9월 23일까지는 전국 25개 추천 여행지의 입장권과 숙박상품 50여개를 최대 50%, 5만원 한도로 할인 판매한다.

이와 함께 오는 14일까지 전국 140개 웰니스 시설 숙박상품을 최대 5만원 할인하고, 28일까지 워터파크와 놀이공원, 체험상품 등 레저 입장권을 최대 20%, 2만원 한도로 제공한다.

곽재연 한국관광공사 국민관광지원팀장은 “근로자들이 할인 혜택을 활용해 부담 없이 국내여행을 즐길 수 있도록 프로모션을 마련했다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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