현대차·제네시스, ‘썸머 페스타’ 프로모션 확대... 12개 차종 대상

‘썸머 페스타’ 프로모션 포스터. 현대차 제공

현대차·제네시스가 고객에게 보다 다양한 선택지를 제공하고 차량 구매 부담을 실질적으로 낮추고자 ‘썸머 페스타’ 프로모션의 대상 차종을 확대하고 운영 기간도 8월까지로 한 달 연장한다고 2일 밝혔다.

현대차·제네시스는 3일부터 기존 7개 차종에 더해 ▲아이오닉 9 ▲아이오닉 6 ▲아이오닉 5 ▲코나 일렉트릭 등 전기차 4종과 ▲더 뉴 그랜저를 추가, 총 12개 차종으로 프로모션을 확대 시행한다.

앞서 현대차·제네시스는 7월 한 달간 썸머 페스타를 운영하며 ▲팰리세이드 ▲싼타페 ▲쏘나타 ▲스타리아 등 현대차 4개 차종과 ▲GV80 ▲GV70 ▲G80 등 제네시스 3개 차종을 구매하는 모든 고객에게 할인을 제공한 바 있다.

아이오닉 9을 구매하는 고객에게 최대 550만원의 할인 혜택을 제공한다. 또 싼타페, 아이오닉 6, 아이오닉 5, 코나 일렉트릭을 최대 300만원 할인하고 팰리세이드, 더 뉴 그랜저, 스타리아를 최대 200만원, 쏘나타는 최대 100만원 할인한다.

제네시스 구매 고객은 같은 기간 GV80 최대 5%, G80 최대 4%, GV70 최대 3% 할인 받을 수 있다.

제네시스 구매 고객은 같은 기간 ▲GV80 최대 5% ▲G80 최대 4% ▲GV70 최대 3% 할인받을 수 있다.

아울러 현대차는 더 뉴 그랜저(하이브리드 제외) 고객에게 할부 기간에 따라 금리를 ▲36개월 4.9%에서 3.0% ▲48개월 5.0%에서 3.5% ▲60개월 5.1%에서 4.0%로 낮추는 ‘더 뉴 그랜저 저금리 프로모션’도 8월 한 달간 운영한다.

이정인 기자 lji2018@segye.com

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