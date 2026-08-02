‘EXID 하니’ 안희연 복귀작, 시청률 11.7% 터졌다

사랑이 온다 포스터. 출처=안희연 SNS

그룹 EXID 출신 배우 안희연(하니)의 3년 만 복귀작으로 기대를 모은 KBS 2TV 새 주말드라마 ‘사랑이 온다’가 방송 초반부터 강세를 보이고 있다.

2일 닐슨코리아에 따르면, 전날(1일) 방송된 ‘사랑이 온다’ 2회는 전국 가구 기준 11.7%의 시청률을 기록하며 단 2회 만에 10% 고지를 가볍게 넘어섰다.

이날 방송에서는 뜻밖의 위기 속에서 오히려 서로를 향한 마음을 확인하는 김무진(하석진 분)과 한규림(안희연 분)의 모습이 담겼다. 이와 함께 두 사람의 관계를 집요하게 반대하는 홍옥선(진경 분)의 거센 반발이 그려지며 극적 긴장감을 높였다.

‘사랑이 온다’는 깨진 가족의 파편을 모아 세상에서 가장 따뜻한 인생 한 상을 차려내는 두 남녀의 휴먼 로맨스 드라마다. 전작 ‘사랑을 처방해 드립니다’의 첫 방송 시청률(14.3%)에는 미치지 못했으나, 안희연의 복귀와 주연 배우들의 호연에 힘입어 빠른 상승세를 탈지 주목된다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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