하석진·안희연, 사랑 앞에 닥친 비극…8년 후 재회에 ‘촉각’

하석진과 안희연의 사랑이 예상치 못한 사고 앞에서 거대한 변곡점을 맞는다. 한순간의 비극 이후 8년의 시간이 흐른 뒤 두 사람이 다시 마주하는 전개가 예고되며 시청자들의 궁금증을 자극하고 있다.

2일 방송되는 KBS 2TV 주말드라마 ‘사랑이 온다’ 4회에서는 예기치 못한 사고로 인생이 뒤바뀐 김무진(하석진)과 한규림(안희연)의 이야기가 그려진다.

앞서 김무진은 어머니 홍옥선(진경)의 반대에도 한규림과의 사랑을 포기하지 않겠다고 선언했다. 결국 모든 것을 내려놓고 집을 나온 그는 일용직 현장에서 새로운 삶을 시작했고, 시멘트를 나르던 중 갑작스러운 사고를 당하며 위기에 빠졌다.

공개된 스틸에는 병실에 누운 채 의식을 잃은 김무진의 모습이 담겨 충격을 안긴다. 사고 소식을 듣고 병원으로 달려온 한규림은 끝내 눈물을 쏟아내며 무너지는 모습을 보인다. 사랑하는 사람을 눈앞에 두고 아무것도 할 수 없는 그의 절박한 감정이 안타까움을 더한다.

김무진의 사고는 주변 인물들의 운명에도 영향을 미친다. 고윤희(윤유선)는 눈물에 잠긴 의붓딸 장서현(이주연)을 위로하지만, 정작 곁을 스쳐 지나가는 친딸 한규림은 알아보지 못한다. 안타깝게 엇갈린 모녀의 재회가 앞으로 어떤 파장을 불러올지 관심이 쏠린다.

무엇보다 시선을 사로잡는 것은 8년의 시간이 흐른 뒤 다시 만난 김무진과 한규림의 모습이다. 두 사람은 뜻밖에도 경찰서에서 마주하며 얼어붙은 표정으로 서로를 바라본다. 긴 세월 동안 두 사람에게 어떤 일이 있었는지, 경찰서에서 재회하게 된 사연은 무엇인지 궁금증을 키운다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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