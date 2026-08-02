아이브 안유진, 슬림한 어깨라인+쇄골 과시…한여름 사로잡은 ‘직각 어깨’

안유진이 산뜻한 여름 패션을 공개했다. 출처=안유진 SNS

그룹 아이브(IVE) 멤버 안유진이 감각적인 여름 데일리룩을 선보이며 독보적인 청량미를 발산했다.

지난 1일 안유진은 자신의 SNS 계정에 “in my matcha phase”라는 글과 함께 야외에서 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 안유진은 올리브 그린 컬러의 튜브톱에 빈티지한 워싱이 돋보이는 스트레이트 핏 데님 팬츠를 매치해 감각적인 스트리트 패션을 완성했다. 슬림하게 떨어지는 튜브톱 라인으로 시원한 어깨선과 쇄골을 드러내며 계절감과 어우러지는 세련된 분위기를 연출했다.

여기에 실버 십자가 펜던트 목걸이와 블랙 숄더백, 선글라스 등의 포인트를 더해 쿨하면서도 스타일리시한 Y2K 감성을 완성했다. 한 손에 든 말차 음료와 상의 컬러의 조화 또한 시각적인 재미를 더했다.

사진을 접한 팬들은 “초록색 착장이 완벽하게 어울린다”, “여름 그 자체의 청량함”이라며 열렬한 반응을 보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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