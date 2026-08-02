천만 배우도 ‘신구 장학금’ 받았다…‘현역 최고령 배우’ 신구의 발자취

배우 신구는 65년간 연기와 함께했다. EBS 다큐멘터리 시리즈 ‘시대목격’이 91세의 나이에도 묵묵히 무대에 오르는 현역 최고령 배우 신구의 연극 인생을 조명한다.

첫 방송의 주인공은 배우 신구다. ‘연극의 신구’를 주제로 배우 신구의 발자취를 따라간다. 이날 방송에서는 화폐개혁이 단행된 시대, 스물여섯 살이었던 신구가 연기에 입문하게 된 계기부터 연극 ‘베니스의 상인’으로 관객과 만나고 있는 현재까지를 총망라한다.

신구 본인은 물론 신구와 드라마센터 연극 아카데미에서 꿈을 키운 전무송, 연극 ‘고도를 기다리며’로 환상의 호흡을 보여준 박근형을 비롯해 장영남, 조달환, 이상윤, 박소담 등 배우 후배들과 제작진들이 신구에 대한 이야기를 전한다.

특히 신구가 2025년 연극 ‘고도를 기다리며’ 지방 공연 투어 진행 중 세상을 떠난 아내의 발인 당일에도 공연을 진행했던 이유를 밝힌다. 그는 “공연은 내 개인의 생활하고는 관계 없지 않나. 관객하고 공연하기로 약속해 놓은 거니까 개인 사정은 거기 개입할 수가 없다”라고 말하며 남다른 책임감을 드러낸다.

또한 드라마센터에서 장학금을 받았던 신구는 1987년부터 서울예대에서 ‘신구 장학금’으로 어려운 환경에 있는 후배들을 지원하고 있는 상황. ‘신구 장학금’ 수혜자 중 한 명인 유해진은 “넉넉지 못해서 학교생활이 어려웠을 땐데, 어려웠던 학교 시절을 선생님 도움으로 무사히 마쳐서 제가 지금까지 연기를 할 수 있지 않았나 생각이 든다”라는 진심을 표현했다는 후문이다.

‘시대목격’은 영화, 연극, 문학, 음악, 바둑, 예능, 스포츠, 패션, 언론, 광고, 안무 등 문화·예술·언론과 대중문화를 대표하는 12개 분야에서 자신만의 길을 개척하며 시대를 관통한 인물들을 조명하는 프로그램이다. 오늘(2일) 밤 9시 10분 첫 방송 된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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