송가인, 경로잔치를 축제로 만든 ‘트롯 여제’의 품격

가수 송가인이 ‘제철리 마을회관’에서 따뜻한 소통과 압도적인 무대 매너를 동시에 선보이며 ‘트롯 여제’다운 존재감을 빛냈다.

송가인은 2일 방송된 SBS 예능프로그램 제철리 마을회관에서 영월 삼굿마을 어르신들을 위한 특별한 경로잔치를 준비하며 제철리 청년회 부회장으로 활약했다. 세심한 배려와 특유의 흥 넘치는 에너지로 마을 행사에 활기를 불어넣으며 시청자들에게 훈훈함을 전했다.

이날 제철리 청년회는 초등학교 재능 기부를 마친 뒤 마을 어르신들을 위한 경로잔치 준비에 나섰다. 잔치국수 조리부터 무대 준비까지 바쁜 일정 속에서도 송가인은 직접 어르신들을 안내하고 서빙을 돕는 등 궂은일도 마다하지 않았다. 그는 “재능기부가 맞다. 마음을 나누며 일하니 기분이 너무 좋다”고 말하며 진심 어린 소감을 전했다.

특히 송가인은 선배 가수다운 든든한 면모를 발휘해 눈길을 끌었다. 트로트 무대에 처음 도전하는 수빈과 형준의 리허설을 지켜보며 가사 전달 방식과 무대 표현법을 세심하게 조언하는가 하면, 장르 특유의 감정 표현과 무대 매너까지 알려주며 ‘트롯 맞춤형 멘토’ 역할을 톡톡히 했다.

이후 본격적인 경로잔치 무대에서는 송가인의 진가가 더욱 빛났다. 이름이 호명되자 현장은 주민들의 뜨거운 환호로 가득 찼고, 송가인은 ‘한 많은 대동강’으로 깊은 울림을 선사했다. 이어 ‘사랑의 맘보’ 무대에서는 주민들까지 함께 춤추며 분위기가 최고조에 달했다. 마을회관은 어느새 흥겨운 축제 현장으로 변했고, 이를 지켜보던 김대호 역시 “갑자기 춥다. 소름이 돋아서 그렇다”며 감탄을 표했다.

송가인은 공연뿐 아니라 이후 진행된 삼굿 체험 등 마을 행사에도 적극적으로 참여하며 제철리 청년회 부회장으로서 역할을 다했다. 주민들과 자연스럽게 어우러지는 모습은 물론, 따뜻한 마음과 유쾌한 에너지로 프로그램의 매력을 더했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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