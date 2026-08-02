르노코리아, 휴가철 맞아 ‘썸머 쿨 패키지’ 마련... 60일 반납 보장

르노 필랑트 주행 모습. 르노코리아 제공

르노코리아가 그랑 콜레오스 누적 판매 7만 대 돌파를 기념해 출시한 그랑 콜레오스 ‘60일 반납 보장 프로그램’을 8월에도 계속 이어간다. 아울러 본격 휴가철인 8월을 맞아 각 차종별 특별한 구매 혜택도 함께 마련했다.

르노코리아는 8월 그랑 콜레오스 구매 고객에게 60일 반납 보장 프로그램을 제공한다. 그랑 콜레오스 구매 후 만족스럽지 않은 고객은 60일 이내 차량을 반납하고 구매 가격을 환급 받을 수 있다. 단 차량 반납 시 취·등록세 등 제반 법적 비용은 환급액에서 제외된다. 아울러 브랜드와 관계없이 5년 이상의 노후차를 보유한 구매 고객에게는 50만 원의 추가 혜택을 제공한다.

그랑 콜레오스 및 필랑트 구매 고객을 위해 지난 달 새로 선보인 ‘3ZERO(제로) 할부’도 계속 제공한다. 3ZERO 할부는 구매 후 처음 3개월 간 납입 금액이 전혀 없어 고객의 초기 부담을 덜어주는 상품이다.

여름 휴가철을 맞아 8월 한 달간 필랑트를 구매하는 고객에게는 특별히 전동 선쉐이드 또는 50만 원 상당의 액세서리를 무상 제공한다. 또 5년 동안 잔가∙정비∙보증 걱정 없이 월 28만 원 납입만으로 필랑트를 이용할 수 있는 ‘5년 걱정-제로 바이백’ 상품을 8월에도 계속 운영한다. 그랑 콜레오스는 최대 300만 원의 생산월별 유류비 지원을 받을 수 있다. 아르카나는 200만 원 유류비 지원과 36개월 무이자 할부 중 선호하는 혜택을 선택할 수 있다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]