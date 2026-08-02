베이비몬스터, 변화무쌍 매력…3일 ‘MOON’ MV 공개

베이비몬스터의 미니 3집 ‘춤(CHOOM)’의 수록곡 ‘문(MOON)’ 뮤직비디오가 드디어 베일을 벗는다.

베이비몬스터는 지난 5월부터 미니 3집 타이틀곡 ‘춤 (CHOOM)’, 디지털 싱글 ‘슈가 허니 아이스티(SUGAR HONEY ICE TEA)’, 수록곡 ‘아이 라이크 잇(I LIKE IT)’까지 세 편의 뮤직비디오를 잇달아 공개하며 변화무쌍한 매력을 선보이고 있다.

그 열기를 이어 3일 자정 ‘문’ 뮤직비디오를 공개한다. ‘문’은 미니멀한 구성이 돋보이는 서던 트랩(Southern Trap) 장르 위 신비로운 신디사이저 사운드가 중독적인 곡이다. 뮤직비디오에는 '문'만의 색다른 무드가 고스란히 녹아들었다. 곡이 가진 다크하면서도 몽환적인 색채를 극대화하는 스토리라인과 이제껏 보여준 적 없는 과감한 연출으로 몰입감을 선사한다.

이날 공식 블로그에 게재된 포스터는 이번 뮤직비디오를 통해 베이비몬스터가 새롭게 펼쳐낼 서사에 대한 힌트가 됐다. 어둠이 내려앉은 도심을 배경으로 선 멤버들은 강렬한 블랙·레드 톤 스타일링, 특유의 여유로운 애티튜드와 날카로운 눈빛으로 독보적인 아우라를 뿜어내며 범상치 않은 분위기를 예고했다.

이들은 지난 6월 열린 월드투어 ‘춤’ 서울 공연에서 ‘문’ 퍼포먼스를 최초로 선보인 바 있다. 다가올 뮤직비디오에서는 어떤 연출과 영상미를 선보일지 기대가 모인다.

한편, 서울 공연을 시작으루 두 번째 월드투어를 전개하고 있는 베이비몬스터는 아시아를 비롯해 오세아니아·남미·북미·유럽까지 총 5개 대륙을 누비며 글로벌 행보를 이어간다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]