“낭만 그 자체”… 장원영, 일상 사진도 화보로 만드는 ‘여신 아우라’ [스타★샷]

장원영이 트렌디한 스타일링을 선보였다. 출처=장원영 SNS

그룹 아이브(IVE)의 멤버 장원영이 독보적인 패션 감각을 자랑했다.

지난달 31일 장원영은 자신의 SNS 계정에 "Romanticizing everything"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게시했다.

장원영이 트렌디한 스타일링을 선보였다. 출처=장원영 SNS

공개된 사진 속 장원영은 딥 그린 컬러 바탕에 블랙 플로럴 패턴이 더해진 끈 슬립 미니 원피스를 착용해 시선을 사로잡았다. 얇은 숄더 스트랩과 슬림한 실루엣으로 우아한 어깨 라인을 드러낸 그는, 네이비와 화이트 톤의 워싱 체크 셔츠를 루즈하게 걸쳐 힙한 분위기를 연출했다. 셔츠를 어깨 아래로 자연스럽게 내린 오프숄더 스타일링이 스타일리시함을 더했다.

여기에 얇은 링 귀걸이와 심플한 펜던트 목걸이를 레이어드해 세련된 포인트를 가미하고 완성도 높은 믹스앤매치 룩을 완성했다.

사진을 접한 팬들은 “내 삶의 꽃 같은 존재”, “너무 예뻐서 말이 안 나온다”, “비현실적인 비주얼” 등 뜨거운 반응을 보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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