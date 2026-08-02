‘희망 아닌 돈’ 남궁민이 밝혀낸 병원의 민낯…김대명 습격에 위기 최고조

결혼의 완성이 숨겨진 병원의 비밀과 충격적인 엔딩으로 긴장감을 최고조로 끌어올리며 자체 최고 시청률을 또 한 번 갈아치웠다. 남궁민은 사건의 배후를 향한 결정적인 단서를 찾아냈고, 마지막에는 피 묻은 망치를 든 김대명이 이설 앞에 등장하며 안방극장을 충격에 빠뜨렸다.

지난 1일 방송된 KBS 2TV 토일 미니시리즈 ‘결혼의 완성’ 9회에서는 노만희(김대명)가 누군가로부터 “다시 원래 계획대로 진행해”라는 메시지와 함께 강태주(남궁민)의 차 트렁크에서 사라진 30억 원 현금 가방 사진을 받으며 새로운 국면을 예고했다.

강태주는 염화칼륨 주사에 의한 심정지로 숨진 하정수(전광진) 사건과 관련해 경찰 조사를 받았다. 그는 “김경애를 왜 죽이려 했는지 묻기 위해 찾아갔다”고 진술했고, 장도식(이석)은 납치범 김경애(이상희)에게 강태주의 동선을 알려준 휴대전화 번호의 주인이 하정수였다고 밝혔다. 그러나 강태주는 하정수가 “시키는 대로만 했다”고 말했던 사실을 떠올리며 배후 세력의 존재를 의심했다.

의식을 회복한 김경애 역시 “나도, 우리 남편도 그 사람에게 이용당했다”며 하정수가 납치를 지시했다고 주장했지만, 장도식과 강태주는 모든 정황이 하정수 한 사람을 범인으로 몰아가는 듯한 상황에 의문을 품었다.

누명을 벗고 병원에 복귀한 강태주는 장인 고동찬(장광)의 반대에도 김경애의 담당의를 자청했다. 김경애는 과거 태아 줄기세포 임상 연구에 지원했지만 전과자라는 이유로 탈락했다고 털어놨고, 이를 수상하게 여긴 강태주는 자료를 찾기 시작했다.

고세윤(이설)은 아버지의 서재에서 숨겨져 있던 임상 연구 관련 서류를 찾아 강태주에게 전달했다. 이를 확인한 강태주는 임상 연구 합격자 명단과 병원 고액 후원자 명단이 정확히 일치한다는 사실을 발견하며 병원의 추악한 비밀을 알아냈다. 그는 “희망이 아니라 돈이 기준이었던 거야”라며 분노했고, 김경애에게도 “애초에 당신에게는 자리가 없었다”며 누군가 의도적으로 거짓말을 꾸며냈을 가능성을 제기했다.

이후 장도식은 하정수 사망 당시 차명희(조윤서)가 “잘하셨어요”라고 말하는 CCTV와 김경애와 연락한 기록을 확보하며 차명희 역시 사건과 연관돼 있음을 암시했다.

한편 노만희는 철물점에서 망치와 케이블타이 등을 구입하려다 공개수배 사실을 알아챈 주인을 잔혹하게 살해하며 광기를 드러냈다.

방송 말미에는 노만희가 고세윤 앞에는 피 묻은 망치를 들며 나타났다. “사모님 오랜만이에요. 강사장은요?”라며 태연하게 다가온 노만희는 겁에 질린 고세윤을 향해 “움직이지 말라고!”라고 외치며 망치를 휘둘렀고, 충격적인 엔딩이 펼쳐지며 다음 회에 대한 궁금증을 증폭시켰다.

이날 방송은 닐슨코리아 전국 가구 기준 전국 시청률 7.6%, 분당 최고 시청률 8.9%를 기록하며 또 한 번 자체 최고 시청률을 경신했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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