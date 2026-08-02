공효진, 소지섭 배턴 받았다…'유부녀 킬러' 최고 10.4%

‘시청률 퀸’ 공효진의 반가운 귀환이다.

지난 1일 방송된 MBC 금토드라마 ‘유부녀 킬러’가 전국 8.0%, 최고 시청률 10.6%, 전국 8.0%를 돌파하며 금토드라마 전체 1위를 차지했다.

‘유부녀 킬러’는 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진, 어느 워킹맘의 고군분투 워라밸(work & life balance) 사수기를 그린 드라마다.

이날 방송에서 이동진(이상이)은 범성훈(최우성)과 함께 킹피셔 저격 현장 감식에 나섰다. 피해자 황민호(손승택)는 사고로 위장해 만삭인 아내를 살해하고 거액의 보험금을 챙겼으나, 음주 살인만 적용되어 3년의 복역을 마치고 출소한 인물이었다.

이동진은 저격 지점으로 추정되는 성당 옥상으로 향했고, “반갑다, 킹피셔”라며 본격적인 수사 의지를 불태웠다. 이와 함께 지하 훈련장에서 강도 높은 운동을 하고 저격총을 장착하는 유보나의 모습이 교차하며 팽팽한 대립 구도를 형성했다.

권태성(정준원)은 무산 차량 폭발 사고의 타살 가능성을 의심했다. 과거 권태성이 킹피셔 저격 현장에서 죽을 뻔했던 사실이 드러난 가운데, 킹피셔의 귀환을 알리는 뉴스 속보가 전해지며 상황은 새로운 국면으로 접어들었다. 그 시각 유보나(공효진)는 딸 권율(황봄이)과 영상 통화를 하며 다정하게 동요를 불렀다. 이를 숨어서 지켜보던 두루미 전자 영업3팀 팀원들은 “킹피셔 님이 엄마가 되셨구나”라며 그녀의 변화에 놀라움을 감추지 못했다.

그런가 하면 이동진은 권태성에게 저격 지점에서 발견한 아기상어 스티커의 존재를 알렸다. 권태성은 “결혼해서 가정 꾸리고 애를 낳았을 수도 있겠네. 나처럼”이라며 농담 섞인 추측을 던졌고, 이후 유보나의 옷에 붙은 아기상어 스티커를 복잡한 심경으로 바라보며 묘한 긴장감을 자아냈다. 또한 유보나는 의문의 인물로부터 가족 사진과 저격 현장이 담긴 경고장을 받으며 킹피셔의 새로운 위기를 알렸다.

한편 두루미 전자 영업3팀에 독살 전문 신입사원 오현남이 등장했다. 이와 함께 팀원들의 숨겨진 정체와 무산 차량 폭발 사고의 전말이 공개됐다.

LPG 가스통을 차량에 설치하는 김봉팔(성동일), “클라이언트 미팅 스타트”라는 말과 함께 가스 밸브를 열어 폭발을 유도하는 봉태민(김남희), 주변 CCTV를 삭제하는 기영도(무진성)의 모습이 이어지며 짜릿한 반전을 선사했다. 이 가운데 오현남은 유보나를 향해 의미심장한 인사를 건넸고, 회식 자리에서는 “만약에 소중한 것들을 잃게 되면 어떨 것 같으세요?”라고 질문하며 긴장감을 더했다.

방송 말미 권태성은 킹피셔 제보 문자를 받고 카페로 향했고, 유보나는 카페에서 잠든 권태성의 사진이 담긴 협박 문자를 받았다.

그 배후는 바로 오현남. 그녀의 본명은 오승아로, 15년 전 크리스마스 당시 아버지 오만석(김원해)의 저격 사건 목격자라는 사실이 드러나며 충격을 안겼다. 결국 유보나는 오현남을 찾아가 저격총을 겨눴다. 오현남은 권태성에게 ‘미스트S’를 먹였고, 1시간 안에 해독제를 투여하지 않으면 죽는다고 협박했다. 이에 유보나는 “내 남편을 죽이고 싶니? 그럼 나도 죽여”라며 망설임 없이 독극물을 마셔 다음 회를 향한 궁금증을 최고조로 끌어올렸다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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