[SW장면] 3피트 위반으로 경기 종료…김원형 감독이 항의한 포인트는?

사진=뉴시스

김원형 두산 감독이 더그아웃을 박차고 나간 이유는 무엇일까.

두산은 1일 서울 잠실구장서 열린 LG와의 ‘2026 신한 SOL KBO리그’ 홈경기서 2-2 무승부를 거뒀다. 시즌 성적 51승4무45패를 기록, 4위 자리를 유지했다.

시시각각 요동쳤던 경기다. 이날 두산 타선은 LG가 야심차게 내세운 새 외국인 투수 카를로스 카라스코에게 꽁꽁 묶였다. 7회까지 단 하나의 안타, 볼넷도 얻어내지 못했다. 끌려가는 흐름 속에서도 포기하지 않았다. 8회 말, 바뀐 투수들을 공략해 균형을 맞추는 데 성공했다.

문제는 이후다. 좀처럼 기회를 살리지 못했다. 9회 말 병살타가 나오는가 하면, 10회 말엔 상대 실책으로 틈이 생겼음에도 이렇다 할 반격 없이 물러났다. 가장 아쉬운 건 11회 말이다. 1사 2루서 박찬호가 땅볼로 물러났다. 동시에 2루 주자 정수빈마저 3피트 위반으로 아웃됐다.

순식간에 경기가 종료된 상황. 이미 LG 선수단은 팬들에게 인사하고 정리하고 있을 때였다. 김 감독이 항의했다. 3피트 위반 여부는 비디오 판독 대상이 아니다. 김 감독이 짚은 지점은 무엇일까. 당초 3루심이 먼저 세이프를 선언했다 이후 2루심이 아웃으로 정정했다. 두산 관계자에 따르면 김 감독은 ‘이럴 땐 4심 합의를 해야 하지 않느냐’고 어필한 것으로 알려졌다.

항의는 받아들여지지 않았다. 심판진은 정수빈이 3피트 라인을 벗어난 게 명백하다고 봤다.

잠실=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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