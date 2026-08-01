흥국생명, 슈퍼매치서 일본 오사카에 0-3 ‘셧아웃’ 패배

사진=KBSN 제공

여자프로배구 흥국생명이 한중일 여자배구 탑클럽 슈퍼매치 첫 경기에서 고개를 숙였다.

흥국생명은 1일 제주 한라체육관에서 열린 2026 제주 한중일 여자배구 탑클럽 슈퍼매치 개막전에서 일본 오사카 마블러스에 세트 스코어 0-3(17-25 18-25 15-25)로 패배했다. 좌절하긴 이르다. 오는 2일 중국의 상하이 브라이트 유베스트를 상대호 첫 승에 도전한다.

이날 흥국생명은 완전체를 가동하지 못했다. 외국인 선수 옌시 킨델라, 아시아쿼터 자스티스 야우치가 빠진 가운데, 동아시아선수권대회에 차출된 주축 선수들도 빠졌다. 표승주, 최은지, 변지수 등이 출격했으나 역부족이었다. 단 한 세트에서도 20득점 이상을 올리지 못했다.

선수 개개인을 보자면 문지윤이 11득점으로 팀 최다 득점을 기록했다. 문지윤은 1, 2세트서 교체 출전한 데 이어 3세트에선 선발로 뛰었다. 최은지는 7득점을 올렸다. 표승주는 4득점을 보탰다. 표승주는 지난해 은퇴했다가 흥국생명과 계약, 현역으로 다시 코트로 돌아온 바 있다.

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이날 흥국생명과 오사카의 경기를 앞두고 ‘배구 여제’ 김연경이 시구를 진행해 눈길을 끌었다. 이번 대회에 참가한 흥국생명, 오사카, 상하이 모두 김연경이 몸담았던 구단이다.

한편, 이날 현대건설도 아쉬움을 남겼다. 상하이에 세트 스코어 0-3(16-25 24-26 18-25)로 패했다. 현대건설 역시 주요 선수들이 대표팀에 차출된 상황. 이채영이 10득점으로 가장 많은 득점을 책임졌다. 이적생 이한비는 8득점, 배유나는 7득점을 올렸다. 구솔은 4득점을 냈다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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