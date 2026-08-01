‘올라운더’ 오마이걸 미미, 11년 만 솔로 데뷔

예능계를 사로잡고 있는 미미가 솔로 아티스트로 데뷔한다.

소속사 WM엔터테인먼트는 1일 "미미가 오는 20일 첫 번째 싱글을 발매하며 솔로 아티스트로 전격 데뷔한다. 미미가 직접 싱글 전반에 적극적으로 참여해 지금껏 보여드리지 않았던 아티스트의 면모를 담아낸 만큼 많은 관심과 응원 부탁드린다"라고 전했다.

미미가 솔로 싱글을 선보이는 것은 지난 2015년 오마이걸로 데뷔한 이후 약 11년 만이다. 그간 오마이걸의 메인 래퍼로 활약해 온 미미는 특유의 허스키한 보이스와 개성 있는 래핑, 그리고 파워풀한 퍼포먼스를 앞세워 가요계 독보적인 존재감을 구축해 왔다.

‘나영석 사단’의 예능 멤버로 활약중인 미미는 지난달 31일 첫 공개된 ‘우주떡집’의 멤버로 출연하고 있다. 무대 위 강렬한 카리스마는 물론 다채로운 매력을 겸비한 올라운더로 꾸준히 사랑받은 만큼, 미미가 솔로 활동을 통해 보여줄 새로운 모습에도 기대가 모인다.

특히, 미미는 이번 솔로 싱글의 작사와 작곡을 비롯한 곡 전반의 프로듀싱에 참여해 자신만의 확고한 음악적 색깔과 정체성을 녹여냈다. 음악은 물론 퍼포먼스, 비주얼에 이르기까지 미미의 새로운 변신을 예고, 한층 확장된 음악적 역량을 보여줄 예정이어서 관심이 집중된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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