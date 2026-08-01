BTS 지민, 스포티파이 25억 스트리밍 달성

그룹 방탄소년단 지민이 스포티파이 25억 스트리밍 고지를 밟았다.

글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 2024년 7월 발매한 지민의 솔로 2집 ‘뮤즈(MUSE)’의 타이틀곡 ‘후(Who)’가 누적 재생 수 25억 회(7월 30일 기준)를 돌파했다. 지민의 솔로곡 통틀어 자체 최다 기록이다.

‘후’는 힙합 R&B 장르로 시작과 동시에 터지는 강렬한 비트가 인상적이다. 만난 적 없는 누군가를 그리워하는 애틋함과 혼란스러운 감정을 담은 곡이다. 어쿠스틱하면서도 섬세한 기타 연주를 비롯해 역동적인 바운스가 곡에 중독성을 더한다. 매혹적인 안무와 역동적인 군무의 거친 매력이 관전 포인트다.

이 곡은 발매 이후 미국 빌보드 메인 송 차트 ‘핫 100’ 12위(2024년 8월 3일 자)에 오른 뒤 총 33주 동안 차트를 지켰다. 빌보드 ‘글로벌 200’과 ‘글로벌(미국 제외)’은 2주간 정상을 찍었고, 각각 74주와 89주 장기 차트인하며 꾸준한 인기를 보였다. 영국 ‘오피셜 싱글 톱 100’에는 4위(2024년 7월 26일 자~8월 1일 자)로 진입해 28주간 머물렀다.

또한 스포티파이가 발표한 ‘2024 랩드(Wrapped) 연말 결산’ 캠페인에서 전 세계에서 최다 재생된 K-팝 음원이자 한국 이용자들이 가장 많이 들은 노래로 집계됐다. 빌보드 ‘2025년 올해의 연말 결산 차트’(Year End Charts)에서는 메인 송 차트 ‘핫 100’ 57위에 올라 글로벌 파급력을 입증했다.

지민은 이 곡으로 미국 아이하트라디오가 주최한 ‘2025 아이하트라디오 뮤직 어워드’(2025 iHeartRadio Music Awards)에서 ‘올해의 K-팝 송’(K-POP SONG OF THE YEAR)을 수상한 바 있다.

한편, 방탄소년단은 지난 3월 발표한 앨범 ‘아리랑(ARIRANG)’을 기념해 대규모 월드투어를 진행 중이다. 한국과 북미, 유럽을 거쳐 다시 북미 지역의 투어를 전개하고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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