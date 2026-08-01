코오롱 모터스, 구자욱·최나연 7시리즈 앰배서더 선정

BMW 공식 딜러 코오롱 모터스가 지난 27일 KBO 프로야구 삼성 라이온즈 구자욱과 전 LPGA 투어 프로 최나연을 BMW 7시리즈 브랜드 앰배서더로 선정했다고 31일 밝혔다.

코오롱 모터스는 두 앰배서더에게 BMW 플래그십 세단인 740i를 제공하고, 연말까지 온·오프라인 콘텐츠를 통해 7시리즈의 브랜드 가치와 프리미엄 라이프스타일을 알릴 계획이다.

구자욱은 2015년 KBO 신인왕 수상 이후 골든글러브를 네 차례 수상한 프로야구 플레이어다. 코오롱 모터스는 꾸준한 자기관리와 프로페셔널한 이미지가 BMW 7시리즈의 브랜드 방향성과 부합한다고 설명했다.

최나연은 US여자오픈 우승을 포함해 LPGA 투어에서 다수의 우승을 기록한 프로골퍼다. 지난해 BMW i7 앰배서더로 활동한 데 이어 올해는 7시리즈 브랜드 앰배서더로 다시 선정됐다. 회사는 프리미엄 브랜드 이미지를 전달하는 데 적합한 인물이라고 평가했다.

코오롱 모터스 관계자는 “두 분은 각 분야에서 꾸준한 성과를 보여준 인물”이라며 “야구와 골프를 아우르는 앰배서더 활동을 통해 다양한 고객층과 접점을 확대할 계획”이라고 말했다.

이번에 제공된 BMW 740i는 BMW의 플래그십 세단이다. BMW 트윈파워 터보 직렬 6기통 가솔린 엔진과 48V 마일드 하이브리드 시스템을 탑재해 최고출력 381마력을 발휘한다. BMW xDrive 사륜구동 시스템을 적용했으며, 31.3인치 BMW 시어터 스크린과 에어 서스펜션, 후륜조향 시스템 등을 갖췄다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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