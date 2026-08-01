대세는 윤경호… ‘청룡’ 남우조연상 수상

배우 윤경호. 눈컴퍼니 제공

대세는 윤경호다. 배우 윤경호가 ‘제5회 청룡시리즈어워즈’ 남우조연상을 수상하며 믿고 보는 배우의 이름값을 굳혔다.

윤경호는 지난 7월 31일 진행된 ‘제5회 청룡시리즈어워즈’에서 쟁쟁한 후보들을 제치고 남우조연상의 영광을 안았다. 티빙 ‘취사병 전설이 되다’에 출연한 그는 극 중 강림소초의 행정보급관 만년 상사 박재영 역으로 분해 재치를 겸비한 현실감 넘치는 연기부터 리더십 넘치는 카리스마까지 웃음과 감동을 모두 전해 시청자들의 호평을 이끌어냈다.

이름이 호명되자 윤경호는 “진짜 믿어지지 않는다. 훌륭한 배우들과 함께 후보에 오른 것만으로도 잔치라고 생각하고 왔다”며 벅찬 마음에 눈물을 글썽였다. 이어 “신인상부터 시상식을 보며 ‘이렇게 연기를 잘하는 배우들이 있구나’라는 생각을 했다. 이들과 함께 같은 자리에 있다는 것만으로도 더 열심히 해야겠다고 다짐했다”고 소감을 전했다.

또한 “‘취사병 전설이 되다’를 사랑해 주신 시청자분들께 진심으로 감사드린다. 절대 혼자 받을 수 있는 상이 아니다. 함께한 동료들이 있었기에 가능한 상”이라며 “길게, 오래 연기하는 것이 꿈이다. 이 상은 지금까지보다 앞으로도 제 자리를 지켜가라는 의미로 생각하고, ‘취사병 전설이 되다’ 팀 모두의 상이라 여기며 감사히 받겠다”고 진심을 전해 현장에 깊은 울림을 안겼다.

그동안 윤경호는 영화 ‘좀비딸’, ‘메소드연기’, ‘끝장수사’, ‘남편들’ 드라마 ‘최악의 악’, ‘비질란테’, ‘이토록 친밀한 배신자’ 등에서 활약하며 눈도장을 찍고 꾸준한 존재감을 보여왔다. 특히 넷플릭스 ‘중증외상센터’ 한유림 역을 통해 능청스러운 연기로 ‘유림핑’이라는 애칭을 얻으며 사랑 받았다.

최근 종영한 SBS ‘김부장’에서는 딸바보 박진철 역을 맡아 유쾌하면서도 무게감 있는 매력을 선보였다. 매 작품 인생 캐릭터를 쓰며 장르를 넘나드는 연기 스펙트럼을 보여주고 있는 ‘대세’ 배우다.

한편, 윤경호는 특별출연 영화 ‘타짜: 벨제붑의 노래’를 비롯해 넷플릭스 영화 ‘크로스2’, 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘나미야 잡화점의 기적’, 영화 ‘고딩형사’ 등 차기작을 확정해둔 만큼, 끝나지 않을 상승세를 이어갈 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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