클럽한성, 여성 고객 대상 웰니스 프로그램 확대

메르세데스-벤츠 공식 딜러 한성자동차가 여성 고객을 대상으로 한 라이프스타일 프로그램을 확대한다. 차량 판매를 넘어 고객 경험을 강화하기 위한 전략의 일환이다.

한성자동차는 통합 로열티 멤버십 '클럽한성(Club Hansung)'을 통해 여성 고객 대상 프로그램인 '클럽한성 레이디스 웰니스 파티'를 운영하고 있다고 1일 밝혔다. 웰니스 콘텐츠를 중심으로 여성 고객의 취향과 라이프스타일을 반영한 프로그램을 제공해 브랜드 경험을 확대한다는 계획이다.

클럽한성 레이디스 웰니스 파티는 여성 고객을 위한 전용 프로그램으로 필라테스와 바레 등 운동 콘텐츠를 중심으로 운영된다. 참가자들이 신체 균형 회복과 건강 관리에 집중할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

한성자동차는 지난 4월 방배전시장에서 첫 필라테스 클래스를 시작했다. 코어 강화, 자세 교정, 통증 완화, 가동성 개선 등을 주제로 프로그램을 운영했다. 6월 춘천전시장에서는 목·어깨와 무릎 등 신체 부위별 맞춤형 클래스를 진행했다.

7월 청담전시장에서는 바레 클래스를 새롭게 도입했다. 바레는 발레와 필라테스, 요가 동작을 결합한 운동으로 근력과 유연성, 균형감 향상에 초점을 맞춘 프로그램이다. 웰니스 바레, 클래식 바레, 필라테스 바레, 파워 바레 등 네 가지 과정으로 운영했다. 회사는 앞으로 요가와 명상 등으로 프로그램을 확대할 계획이다.

한성자동차는 메르세데스-벤츠 코리아의 새로운 판매 체계인 '리테일 오브 더 퓨처(Retail of the Future·RoF)'에 맞춰 고객 경험 중심 운영을 강화하고 있다. 차량 구매 상담뿐 아니라 구매 이후에도 클럽한성을 통해 골프, 스포츠, 문화예술 등 라이프스타일 프로그램과 글로벌 럭셔리 브랜드 협업을 확대하며 고객 접점을 넓히고 있다.

김마르코 한성자동차 대표는 "여성 고객의 취향과 라이프스타일을 반영한 프로그램을 지속적으로 확대해 차별화된 브랜드 경험을 제공하겠다"고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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