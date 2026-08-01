캣츠아이 ‘애니멀’, 연일 커리어 하이

걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 매서운 돌풍을 일으키고 있다.

‘애니멀(Animal)’은 1일 발표된 스포티파이 ‘위클리 톱 송’(7월 24~30일 자) 글로벌 9위, 미국 8위에 올랐다. 이는 이번 주 차트에 새롭게 진입한 곡 가운데 가장 높은 순위이자 캣츠아이 자체 최고 성적으로, 전작 ‘가브리엘라(Gabriela)’(글로벌 10위)와 ‘핑키 업(PINKY UP)’(미국 14위)의 기록을 가뿐히 뛰어넘었다.

‘애니멀’은 세상에 보이는 무대 위 모습과 그 이면에서 깨어나는 거침없는 에너지 사이의 긴장감을 탐구하는 곡이다.

이 곡은 한 주간의 신규 발매곡을 집계하는 스포티파이 ‘톱 송 데뷔’ 차트(글로벌·영국 1위, 미국 2위)를 휩쓴 데 이어, 최신 영국 ‘오피셜 싱글 톱 100’(7월 31일~8월 6일 자)에서도 16위를 차지하며 막강한 음원 파워를 입증했다.

차트 밖 기세도 뜨겁다. 캣츠아이는 지난 31일 미국 아이오와주에서 열린 ‘힌터랜드 뮤직 페스티벌(Hinterland Music Festival)’ 첫날 헤드라이너로 출격, 약 56분간 총 14곡의 밀도 높은 무대를 선사하며 수만 명의 관객을 열광시켰다. 대규모 페스티벌의 헤드라이너로 나선 것은 이번이 처음이다.

‘핑키 업’으로 포문을 열어 ‘인터넷 걸(Internet Girl)’, ‘가브리엘라’ 등 장르를 넘나드는 히트곡 릴레이로 이어졌다. 라틴 팝, 하이퍼 팝, 팝 발라드를 아우르는 폭넓은 음악 스펙트럼과 전매특허인 에너제틱한 퍼포먼스가 관객을 사로잡으며 현장 곳곳에서 끊임없는 떼창과 함성을 이끌어냈다.

큰 화제를 모은 순간은 ‘애니멀’의 첫 라이브 무대였다. 캣츠아이는 동물의 날카로운 발톱을 연상시키는 제스처와 절도 있는 움직임으로 야성적인 매력을 표현했다. 발매된 지 일주일밖에 지나지 않은 신곡임에도 관객들은 가사를 따라 부르고 안무에 맞춰 몸을 움직이며 음원 차트에서의 열기를 현장으로 고스란히 끌고 왔다.

캣츠아이는 2024년 미국에서 데뷔한 글로벌 걸그룹이다. ‘그래미 어워드’ 2개 부문 후보에 오르고 ‘2026 아메리칸 뮤직 어워드’에서 ‘올해의 신인(New Artist of the Year)’을 포함해 3관왕을 달성한 바 있다. 오는 8월 14일 세 번째 EP ‘와일드’ 발매를 앞두고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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