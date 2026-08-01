폭스바겐, 투아렉 파이널 에디션 시승·출고 고객 대상 이벤트

폭스바겐코리아는 플래그십 스포츠유틸리티차량(SUV) '투아렉 파이널 에디션' 시승 및 출고 고객을 대상으로 경품 이벤트와 구매 지원 프로그램을 운영한다고 밝혔다. ‘투아렉 파이널 에디션’

이번 이벤트는 오는 8월 31일까지 전국 폭스바겐 공식 전시장에서 진행된다. 행사 기간 투아렉 파이널 에디션을 시승하고 상담을 완료하거나 차량을 출고한 고객이 대상이다.

출고 고객 중 추첨을 통해 선정된 10명에게는 여행용품 브랜드 로우로우(RAWROW)의 '프레임 에피소드 3 캐빈' 캐리어를 증정한다. 당첨자는 이벤트 종료 후 개별 안내할 예정이다.

공식 전시장에서 시승과 상담을 완료한 고객에게는 선착순 200명까지 로우로우 트래블 파우치 세트를 제공한다.

구매 고객을 위한 지원 프로그램도 마련했다. 현재 폭스바겐 차량을 보유하고 있거나 기존 차량을 매각한 뒤 3개월 이내 투아렉을 구매하는 고객에게는 150만원 상당의 로열티 혜택을 제공한다. 기존 차량을 반납하고 투아렉을 구매하는 고객은 트레이드인 프로그램을 통해 최대 400만원의 추가 지원을 받을 수 있다.

폭스바겐파이낸셜서비스 금융 프로그램도 운영한다. 잔가 보장형 금융상품을 이용해 투아렉 3.0 TDI 프레스티지 모델을 구매할 경우 선납금 37% 납부를 조건으로 36개월간 월 39만9000원에 이용할 수 있다. 계약 종료 후 차량 잔존가치는 차량 가격의 52%까지 보장된다.

운용리스 상품 이용 시에는 선납금 39%를 납부하면 36개월 동안 월 49만9000원에 이용할 수 있다.

폭스바겐파이낸셜서비스 금융상품 이용 고객에게는 차량 외관 복원 비용을 지원하는 '바디 프로텍션'과 주요 부품 수리 비용을 지원하는 '파츠 프로텍션' 혜택도 제공한다.

투아렉 파이널 에디션은 투아렉 출시 24주년을 기념해 선보인 한정 모델이다. 행사와 관련한 세부 내용은 전국 폭스바겐코리아 공식 전시장과 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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