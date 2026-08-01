배우 김고은이 올해 청룡 시리즈 어워즈에서 대상을 받았다.

김고은은 31일 인천 파라다이스시티에서 열린 제5회 청룡 시리즈 어워즈에서 넷플릭스 시리즈 '은중과 상연'으로 대상의 영예를 안았다.

김고은은 떨리는 목소리로 "이 자리에서만 뵐 수 있는 선후배를 만날 수 있어서 영광스럽고 반갑다"며 "최우수작품상에 제가 함께한 작품이 두 작품이나 있어서 뿌듯했다"고 말했다.

이어 "열심히 일해서 주신 상이라고 생각하겠다. 운이 좋게도 좋은 선배님들과 함께 하면서 배울 수 있었다"며 "저도 언젠간 그런 선배가 되어보겠다"고 눈물을 흘렸다.

김고은은 "제가 작품을 하는 것이 한 번도 당연하다고 생각한 적 없다. 작품마다 절실하게 책임감을 갖고 임하려고 노력하고 있다"고 밝혔다.

그러면서 "저라는 배우한테 계속해서 새로운 얼굴을 찾고 싶어지고, 호기심이 들 수 있게 정말 열심히 할 테니까 저 많이 찾아주시고 기회를 달라. 앞으로 더 열심히 하겠다"고 말했다.

드라마 부문 최우수 작품상은 티빙 시리즈 '취사병 전설이 되다'에 돌아갔다. 이 작품에서 박경호 역을 맡은 윤경호는 남우조연상을 받았다.

여우주연상은 넷플릭스 '레이디 두아'에서 주연을 맡은 신혜선에게 돌아갔다. 같은 작품에 출연한 박보경은 여우조연상을 수상했다.

남우주연상은 ENA '허수아비'의 박해수가 받았고, 신인여우상과 신인남우상은 '기리고'의 전소영, '유미의 세포들 시즌3'의 김재원이 각각 받았다.

최우수 예능 작품상에는 넷플릭스 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'가 뽑혔다.

최우수 여자예능인상은 '도라이버:더 라이벌'의 김숙, 최우수 남자예능인상은 'SNL 코리아 시즌8'의 김원훈이 차지했다.

우수 여자예능인상은 쿠팡플레이 '자매다방'의 정이랑이, 우수 남자예능인상은 '도라이버:더 라이벌'의 주우재가 받아 기쁨을 만끽했다.

신인 여자예능인상과 신인 남자예능인상은 심자윤(직장인들 시즌2), 김규원(SNL 코리아 시즌8)에게 돌아갔다.

이 외에도 글로벌 아이콘 위드 라비앙 코스메틱상은 넷플릭스 '이 사랑 통역되나요?'의 주연을 맡은 고윤정이 수상했다.

OST 인기상은 '취사병 전설이 되다'의 안유진이, 마른파이브 인기스타상은 고윤정, 변우석, 유재석, 이수지가 받았다.

2022년부터 열린 청룡 시리즈어워즈는 온라인 동영상 서비스(OTT) 콘텐츠를 대상으로 하는 시상식이다.

◇수상자 명단

▲드라마

△대상=김고은(은중과 상연)

△최우수 드라마작품상=취사병 전설이 되다

△여우주연상=신혜선(레이디 두아)

△남우주연상=박해수(허수아비)

△여우조연상=박보경(레이디 두아)

△남우조연상=윤경호(취사병 전설이 되다)

△신인여우상=전소영(기리고)

△신인남우상=김재원(유미의 세포들 시즌3)

△OST 인기상=안유진(취사병 전설이 되다)

▲예능

△예능 최우수 작품상=모태솔로지만 연애는 하고 싶어

△최우수 여자예능인상=김숙(도라이버:더 라이벌)

△최우수 남자예능인상=김원훈(SNL 코리아 시즌8)

△우수 여자예능인상=정이랑(자매다방)

△우수 남자예능인상=주우재(도라이버:더 라이벌)

△신인 여자예능인상=심자윤(직장인들 시즌2)

△신인 남자예능인상=김규원(SNL 코리아 시즌8)

△글로벌 아이콘 위드 라비앙 코스메틱상=고윤정(이 사랑 통역되나요?)

△마른파이브 인기스타상=고윤정, 변우석, 유재석, 이수지

◎공감언론 뉴시스

<뉴시스>

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