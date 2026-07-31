유니레버코리아, ‘리퀴드아이비’ 론칭…전해질 드링크 파우더 믹스 국내 첫선

리퀴드아이비 제품 이미지. 사진=유니레버코리아

유니레버코리아는 전해질 드링크 파우더 믹스 브랜드 ‘LIQUID I.V.(이하 리퀴드아이비)’를 국내 시장에 공식 선보였다고 31일 밝혔다.

리퀴드아이비는 웰니스 문화의 중심지인 미국 로스앤젤레스에서 처음 선보인 전해질 드링크 파우더 믹스 브랜드다. 미국 전역에서 일상적인 수분 보충을 돕는 제품으로 자리매김했으며 2025년 소매판매액 기준 세계 1위를 기록했다(Euromonitor International, based on custom research conducted in April 2026 and Soft Drinks 2025 edition; retail value (RSP), data for 2025.)고 업체 측은 전했다. 현재 미국·영국·캐나다·호주를 비롯한 약 15개국에서 판매되고 있다.

업체에 따르면 리퀴드아이비는 국내 론칭을 계기로 ‘마시는 이너웰니스’ 슬로건을 바탕으로 소비자의 일상적인 웰니스 루틴 속으로 브랜드 경험을 확장해 나갈 계획이다. 국내 전해질 음료 시장이 운동·스포츠 상황에서의 기능적 수분 보충을 중심으로 형성돼 온 가운데 리퀴드아이비는 전해질 음료를 일상에서도 자연스럽게 활용할 수 있도록 소비자 접점을 넓힌다는 방침이다.

리퀴드아이비 제품은 한 포씩 간편하게 사용할 수 있는 스틱형 제품으로 휴대가 용이하며 물 500ml에 스틱 1개를 넣어 섞어 마시면 된다.

국내 출시 제품은 ▲레몬라임향 ▲패션프룻향 ▲스트로베리 레모네이드향 등 총 3종이다. 레몬라임향은 상큼한 시트러스 풍미를, 패션프룻향은 열대과일 특유의 풍미를 담았다. 스트로베리 레모네이드향은 딸기와 레모네이드가 어우러진 풍미를 구현했다.

리퀴드아이비 3종의 10스틱 제품은 쿠팡과 올리브영 온라인몰을 비롯해 웰니스 큐레이션 채널인 올리브베러 온·오프라인 매장에서 구매할 수 있다. 코스트코 온·오프라인에서는 레몬라임향 30스틱 파우치 제품을 판매한다.

유니레버코리아는 국내 공식 론칭을 기념해 소비자가 수분 보충을 필요로 하는 일상의 장소를 직접 찾아가는 ‘리퀴드아이비 무빙 팝업’을 운영한다. 무빙 팝업은 오는 8월 1일·2일, 8일·9일, 14일부터 17일까지 총 8일간 진행된다. 리퀴드아이비 브랜드 디자인을 적용한 래핑 차량은 서울 청계천 서울마당을 시작으로 성수·뚝섬·반포와 강원 양양·평창 등 주요 지역을 순차적으로 방문할 예정이다. 매장에서 소비자의 방문을 기다리는 대신 수분 보충이 필요한 장소와 순간에 브랜드가 직접 다가간다는 취지다.

유니레버코리아의 리퀴드아이비 마케팅·비즈니스 담당자 이광태 부장은 “국내 웰니스 시장이 빠르게 성장하고 있지만 다양한 데일리 웰니스 루틴을 실천하는 소비자들도 정작 가장 기본적인 수분 보충은 놓치고 있다”며 “리퀴드아이비는 특별한 상황에서 찾는 제품이 아니라 이미 익숙한 일상 속 웰니스 루틴을 완성하는 단계로 자리 잡는 것을 목표로 한다”고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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