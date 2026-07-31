빅히트 뮤직 김현정 부대표, 美 빌보드 ‘2026 40 언더 40’ 선정…한국인 유일

하이브 뮤직그룹 레이블 빅히트 뮤직의 김현정 부대표가 미국 빌보드가 선정한 ‘2026 40 언더 40(Billboard’s 2026 40 Under 40)’ 명단에 이름을 올렸다. 올해 명단에 포함된 한국인은 김 부대표가 유일하다.

30일(현지시간) 미국 빌보드는 글로벌 음악 산업 전반에서 두각을 나타낸 40세 미만 리더 40인을 발표했다. 이는 아티스트, 레이블, 플랫폼, 매니지먼트, 라이브 비즈니스 등 다양한 분야에서 성과를 거둔 차세대 리더들을 조명하는 명단이다.

빌보드는 김 부대표를 방탄소년단의 운영 및 사업을 총괄하는 인물로 소개하며, 지난 3월 발매된 방탄소년단의 컴백 앨범 ‘아리랑(ARIRANG)’과 스타디움 투어 론칭을 성공적으로 이끈 점을 핵심 성과로 거론했다. 이는 K-팝 아티스트의 글로벌 투어 및 IP 확장 전략을 한 단계 끌어올린 사례로 평가받는다.

김 부대표는 빌보드와의 인터뷰를 통해 “‘아리랑’ 발매 순간은 가장 자랑스러운 성과 중 하나”라며 “지난 12개월은 방탄소년단에게 수많은 역사적 순간으로 가득했고, 그 여정에 함께할 수 있어 매우 감사하다”고 소감을 밝혔다.

한편, 이번 ‘빌보드 2026 40 언더 40’에는 후안 S. 아레나스(Juan S. Arenas) 하이브 글로벌 레이블 서비스 대표도 함께 선정됐다. 아레나스 대표는 하이브 라틴 아메리카를 중심으로 한 글로벌 인프라 구축, 중남미 시장 확장, 그리고 라틴 팝 그룹 산토스 브라보스(SANTOS BRAVOS)의 성공적인 데뷔 성과 등을 높이 평가받았다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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