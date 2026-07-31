[이진호의 영화 속 건강이야기] 거인을 쓰러뜨린 한 발의 기적… 물맷돌이 손목·손가락에 남기는 흔적

수천 년 동안 전 세계인의 사랑을 받아온 성경 속 영웅 ‘다윗’의 이야기가 올여름 극장가를 찾아왔다. 애니메이션 영화 ‘다윗’은 이스라엘 역사상 가장 위대한 왕으로 꼽히는 다윗의 어린 시절부터 영웅으로 성장해가는 과정을 웅장한 영상미와 음악으로 담아냈다.

특히 배우 박보검과 차지연 등 국내 정상급 배우들이 목소리 연기에 참여해 개봉 전부터 관심이 모였다.

영화는 평범한 목동 소년이었던 다윗이 선지자 사무엘로부터 장차 왕이 될 운명이라는 예언을 듣게 되면서 시작된다. 이후 형들 사이에서 눈에 띄지 않게 지내던 막내 다윗은 사자와 곰으로부터 양 떼를 지키기 위해 물맷돌(돌을 던지는 도구)을 능숙하게 다루며 용기와 담력을 키워간다.

이후 전쟁터에서 이스라엘을 위협하던 거인 골리앗과 맞서게 된 다윗은 갑옷이나 창 대신 돌멩이와 물매 하나만을 들고 싸움에 나선다. 그리고 단 한 발의 돌로 거인 골리앗을 쓰러뜨리는 기적을 만들어낸다. 이후 다윗은 이스라엘의 영웅으로 떠오르지만, 예상치 못한 위협과 시련을 마주하며 진정한 지도자로 성장해 나간다.

이번 영화에서 가장 기대했던 장면은 단연 다윗이 물맷돌을 돌려 골리앗을 향해 던지는 순간이었다. 작은 돌멩이 하나로 거인을 쓰러뜨리는 장면은 영화의 백미이자 다윗을 소재로 한 작품을 상징하는 장면으로 꼽힌다. 약자가 강자를 이기는 기적을 뜻하는 속담이 ‘다윗과 골리앗’으로 통칭되는 만큼, 영화 역시 이 장면을 긴장감 넘치는 액션으로 구현하며 관객들에게 강렬한 카타르시스를 선사했다.

특히 영화 속에서는 짧은 순간처럼 보이는 물맷돌 동작은 손목과 손가락을 동시에 사용하는 고난도의 움직임이어서 더 주목할 필요가 있다. 물맷돌을 사용하려면 먼저 손가락으로 끈을 단단히 움켜쥔 상태에서 손목을 반복적으로 회전시켜 원심력을 만들어내야 한다.

이후 목표물을 향해 정확한 순간에 손가락을 놓아야 타깃 방향으로 돌을 날려 보낼 수 있다.

다만 물맷돌을 반복적으로 던질 경우 손목에는 강한 회전력과 비틀림이, 손가락에는 지속적인 악력과 힘줄의 긴장이 가해진다. 만약 소년이었던 다윗이 해당 동작을 수십 년간 지속했다면 두 부위에 미세 손상(repetitive microtrauma)이 누적되면서 만성 관절염이나 건초염 등 다양한 과사용 증후군이 유발됐을 것이다.

대표적으로 발생할 수 있는 질환으로는 드케르벵 병(De Quervain's disease)으로 잘 알려진 손목 건초염이 있다. 손목 건초염은 엄지손가락을 벌리거나 펴는 힘줄과 이를 둘러싼 건초에 염증이 생기는 질환이다. 손목을 돌리거나 엄지를 사용할 때 엄지손가락 쪽 바깥쪽 손목에 통증이 나타난다.

특히 물건을 비틀거나 강하게 쥐는 동작을 반복하는 사람에게 흔히 발생하며 증상이 심하면 컵을 들거나 병뚜껑을 여는 일상적인 동작조차 어려워질 수 있다.

손가락 역시 마찬가지다. 물맷돌을 단단히 쥐었다가 놓는 동작을 반복하면 손가락을 구부리는 힘줄에도 부담이 쌓여 방아쇠수지증후군이 발생할 수 있다. 방아쇠수지증후군은 손가락을 펼 때 ‘딸깍’ 소리가 나거나 걸리는 느낌이 들고 심한 경우 손가락이 굽은 채 펴지지 않아 다른 손으로 펴야 하는 증상이 나타나기도 한다.

초기에는 일시적인 불편감으로 시작하지만 이를 방치하면 손가락 움직임이 제한되고 통증도 점차 심해질 수 있다.

일상 생활에서 물맷돌 동작을 자주하는 이들은 없을 것으로 여겨지나, 만약 운동이나 취미생활 등으로 손목·손가락의 통증이 지속된다면 전문적 치료를 받는 것이 바람직하다.

한의학에서는 침과 약침, 한약처방 등을 병행하는 한의통합치료로 염증을 줄이고 손 기능 회복을 돕는다. 특히 약침 치료는 힘줄과 주변 조직의 염증을 완화하고 통증을 줄이는 데 도움을 준다.

실제 대한한방내과학회지에 게재된 자생한방병원 연구에 따르면 방아쇠수지증후군 환자의 통증숫자평가척도(NRS; 0~10)는 약침 치료 3주 후 8점(매우 심한 통증)에서 1점으로 감소했다. 손목 통증 환자 역시 같은 기간 NRS가 9점에서 1점으로 줄어들었다.

영화 속 다윗은 물맷돌 하나로 거인을 쓰러뜨리며 용기와 지혜를 보여준다. 하지만 현실 속 손목과 손가락을 반복적으로 혹사 시키는 동작은 통증과 기능 저하를 유발시킬 수 있다. 이에 운동이나 취미활동 전에는 손목과 손가락을 충분히 스트레칭하고 반복적인 사용 후 통증이 지속된다면 정확한 진단을 받는 것이 건강한 손 기능을 유지하는 데 도움이 될 것이다.

이진호 자생한방병원장

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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