[단독] 카라 박규리표 막걸리 나온다… ‘막규리’ 공식 론칭

걸그룹 카라의 박규리가 자신의 이름을 건 막걸리를 선보인다. 박규리는 수십여 종의 막걸리를 직접 맛보고 개발 과정에도 참여해 자신의 취향을 반영했다. 이렇게 완성한 프리미엄 막걸리 ‘막규리(MAKGYURI)’로 주류 시장에 도전장을 냈다.

박규리가 개발에 참여한 프리미엄 막걸리 브랜드 ‘막규리(MAKGYURI)’가 공식 출시와 함께 유통 확대에 나선다.

막규리를 선보인 위컴퍼니는 박규리가 제품 개발과 시음 과정에 직접 참여해 수십여 종의 막걸리를 비교하고 레시피를 조율했다고 밝혔다. 제품에는 전통적인 막걸리 이미지를 현대적으로 재해석한 뉴트로 디자인을 적용했다.

막규리는 오는 8월 1일부터 한식 프랜차이즈 ‘양은이네’에 입점한다. 이어 24시간 오프라인 공동구매 프랜차이즈 ‘다이클로’에서도 판매를 시작할 예정이다.

백화점 팝업스토어를 통한 소비자 접점 확대에도 나선다. 오는 8월 21일부터 9월 10일까지 현대백화점 판교점에서 팝업스토어를 운영한다.

팝업에서는 용산 광장시장 바비큐 브랜드와 협업해 막걸리와 바비큐 메뉴를 함께 즐길 수 있는 구성도 선보일 예정이다.

위컴퍼니 관계자는 “막규리는 술의 맛에 진심인 박규리가 직접 제품 개발과 시음 과정에 참여해 수차례 연구와 조율을 거쳐 완성한 브랜드”라며 “양은이네 입점과 다이클로 입점, 현대백화점 판교점 팝업을 시작으로 소비자들이 막규리를 경험할 수 있는 접점을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

이어 “앞으로도 반복 소비가 가능한 경쟁력 있는 제품을 발굴하고, 셀럽 및 다양한 IP와의 협업을 통해 국내외 시장에서 성장할 수 있는 자체 브랜드를 지속적으로 선보일 것”이라고 전했다.

막규리는 향후 외식 프랜차이즈와 오프라인 유통망, 백화점 팝업스토어 및 다양한 협업 행사를 통해 국내 판매 채널을 확대하고, K-막걸리를 대표하는 브랜드로 성장해 나갈 계획이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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