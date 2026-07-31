‘나솔’ 28기 영자, 영철과 재혼 6개월 만에 파경…“각자의 길 가기로”

사진 = 영자 SNS 계정

‘나는 솔로’ 28기 영자가 영철과의 이혼 소식을 직접 전했다.

영자는 31일 자신의 SNS를 통해 “최근 제 상황에 대해 많은 분들께서 걱정 어린 문의와 메시지들을 보내주셨다”며 “한 분 한 분 직접 말씀드리지 못한 점 죄송하게 생각한다”고 밝혔다.

이어 “개인적인 일에 대해 이렇게 글을 남기는 게 맞는지 오랫동안 고민했다”며 “그동안 절 아껴주시고 걱정해주신 분들께 현재의 상황을 말씀드리는 것이 예의라 생각해 조심스럽게 글을 남긴다”고 전했다.

영자는 “상대방과의 관계를 정리하고 헤어졌다”며 영철과의 이별을 공식적으로 알렸다.

또 “혼인신고는 하지 않은 상태였고, 생활과 경제적인 부분은 각자 부담해왔기에 별도로 정리해야 할 재산이나 금전적 문제는 없다”며 “관계 종료에 따른 개인적 정리와 물품 전달 역시 모두 마친 상태”라고 설명했다.

그러면서 “헤어짐의 과정과 이유에 대해선 따로 말씀드리지 않으려고 한다”며 “지난 일보다 현재와 앞으로의 삶에 집중하며 좋은 모습으로 인사드리겠다. 진심으로 감사드린다”고 덧붙였다.

앞서 두 사람은 지난 3월 tvN STORY ‘이호선 상담소’에 출연해 재혼 한 달 차 부부로서 고민을 털어놓은 바 있다. 최근에는 영자가 SNS에서 영철과 함께 찍은 사진을 삭제하면서 이혼설이 불거졌다.

한편 영자와 영철은 지난해 ENA·SBS Plus ‘나는 솔로’ 28기 돌싱 특집에 출연해 인연을 맺었다. 최종 커플이 된 두 사람은 실제 연인으로 발전했고, 올해 초 결혼식을 올리며 재혼에 성공했다. 하지만 결혼 약 반년 만에 각자의 길을 걷게 됐다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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