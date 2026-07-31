‘한국 농구 에이스’ 이현중, 나이키와 3년 계약…“든든한 지원군 얻어 기뻐”

사진=NBA G리그 공식 SNS 캡처

한국 농구대표팀 에이스 이현중와 글로벌 스포츠 브랜드 나이키가 맞손을 잡았다.

이현중의 소속사 에픽스포츠에 따르면 나이키와 이현중이 3년간 공식 후원 계약을 맺었다. 이현중은 나이키로부터 의류, 농구화 등 스포츠 용품을 지원받게 되며, 나이키의 다양한 브랜드 캠페인 및 글로벌 스포츠 마케팅 활동에 참여하게 된다.

이현중은 “어릴 적부터 꿈꿔왔던 글로벌 브랜드 나이키와 함께하게 되어 매우 기쁘고 영광스럽다”며 “더 높은 무대를 향해 도전하는 과정에서 든든한 파트너를 얻은 만큼, 코트 위에서 한층 발전된 모습으로 팬들의 응원에 보답하겠다”고 소감을 전했다.

에픽스포츠 김병욱 대표는 “세계적인 스포츠 브랜드 나이키와 이현중 선수의 공식 후원 계약을 함께하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “이현중 선수가 가진 글로벌 경쟁력과 끊임없는 도전 정신은 나이키의 브랜드 가치와도 높은 시너지를 만들어낼 것으로 기대한다. 에픽스포츠 역시 이현중 선수가 세계 무대에서 최고의 기량을 펼칠 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

사진=NBA G리그 공식 SNS 캡처

한편, 이번 파트너십을 통해 나이키는 이현중의 경기력 향상을 위한 다양한 지원을 이어갈 예정이며, 양사는 국내외 농구 팬들과 소통할 수 있는 다양한 브랜드 캠페인과 프로젝트를 함께 전개해 나갈 계획이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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