메르세데스-벤츠 사회공헌위원회, '배려운전' 캠페인 전개

메르세데스-벤츠 사회공헌위원회(의장 쉬린 에미라)가 도로 위 보행자와 운전자 모두의 안전을 위한 '배려운전(Beyond Driving)' 캠페인을 시작한다고 밝혔다.

이번 캠페인은 교통법규 준수를 넘어 운전자 간 배려와 양보 문화를 확산해 안전한 교통환경을 조성하는 데 초점을 맞췄다. 2014년부터 운영해온 어린이 교통안전 교육 프로그램 '모바일키즈(MobileKids)'를 성인 운전자까지 확대한 사회공헌 활동의 일환이다.

쉬린 에미라 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회 의장은 "안전한 도로 환경은 운전자들의 작은 배려와 실천에서 시작된다"며 "배려운전 문화가 도로 위 상호 존중을 확산하고 보다 안전한 교통환경 조성에 기여하길 기대한다"고 말했다.

캠페인의 첫 번째 주제는 여름 휴가철 교통량 증가에 맞춘 고속도로와 회전교차로 안전운전이다. 위원회는 ▲1차로는 추월 차량을 위해 비워두고 주행은 2차로를 이용하는 운전 습관 ▲회전교차로 진입 시 선진입 차량에 우선 양보하는 방법 등을 주요 메시지로 제시했다.

캠페인은 다양한 온·오프라인 채널을 통해 진행된다. 전국 약 3만2000개 아파트 및 오피스 엘리베이터 스크린과 서울역·부산역 등 주요 거점, 가평휴게소와 정안알밤휴게소 등 고속도로 휴게소에서 관련 영상을 송출한다. 또한 TMAP 내비게이션 음성 안내를 활용해 고속도로 주요 구간에서 하루 약 10만 명의 운전자에게 배려운전 메시지를 전달할 계획이다.

오는 9월부터는 ▲방향지시등 올바른 사용 ▲주행 중 스마트폰 사용 자제 등을 주제로 후속 캠페인을 이어갈 예정이다.

한편 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 2014년 모바일키즈 프로그램을 국내에 도입한 이후 5만 명 이상의 어린이를 대상으로 교통안전 교육을 실시했으며, 스쿨존 안전 캠페인 등 다양한 활동을 통해 어린이 교통안전 문화 확산에 나서고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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