LG전자 베스트샵 검단본점·김포구래점, ‘가전 구독 특별전’ 진행

LG전자 베스트샵 검단본점·김포구래점, '가전 구독 특별전' 행사. 이미지=LG전자 베스트샵 검단본점·김포구래점

LG전자 베스트샵이 가전 구독을 고민하는 고객을 위한 '가전 구독 특별전'을 오는 7월 31일부터 8월 30일까지 한 달간 진행한다고 31일 밝혔다.

이번 특별전이 열리는 매장은 ▲LG전자 베스트샵 검단본점 ▲LG전자 베스트샵 김포구래점 등 두 곳이다. 두 매장은 가전 구독 상담에 특화된 매장으로 고객에게 제품 구매와 구독 이용 방식을 비교 상담받을 수 있는 전문 안내 서비스를 제공한다.

LG전자 가전 구독은 초기 비용 부담을 줄이면서 필요한 가전을 이용할 수 있는 서비스다. 계약 기간 동안 제품 고장에 대한 무상 A/S를 제공하며(고객 과실로 인한 고장 및 훼손 제외), 전문 매니저가 주기적으로 방문해 사용자가 직접 관리하기 어려운 제품 내부까지 점검하고 관리한다. 일부 품목은 소모품 교체까지 함께 지원한다.

신제품 출시를 기념한 혜택도 마련했다. 세계 최초로 본체와 스테이션 모두에 100℃ 스팀을 적용한 청소로봇 '로니(RONi)'와, 욕실의 온도·습도·위생을 한 번에 관리하는 'LG 퓨리케어 바스에어시스템'이 대상이다. 매장을 찾은 고객은 두 신제품을 직접 확인할 수 있으며 행사 기간 제공되는 다양한 구매 혜택을 받을 수 있다.

LG전자 베스트샵 관계자는 "이번 행사는 가전 구독을 고민하는 고객들이 이용 방식을 충분히 비교하고 선택하실 수 있도록 마련됐다" “앞으로도 고객의 공간과 라이프스타일에 맞춘 전문 상담과 가전 체험 환경을 통해 만족도 높은 서비스를 제공할 계획”이라고 말했다.

가전 구독 특별전에 대한 자세한 내용은 LG전자 베스트샵 홈페이지 또는 행사 매장을 통해 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]