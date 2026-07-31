리센느 논란 후폭풍…김선태, ‘돈선태’ 결국 자진 하차

사진 = 유튜브 채널 ‘김선태’

걸그룹 리센느 멤버 원이에게 ‘무섭노’ 논란을 언급해 비판을 받은 유튜버 김선태가 결국 자신이 진행하던 프로그램에서 자진 하차를 결정했다.

31일 유튜브 채널 ‘김선태’에는 ‘안녕하세요’라는 제목의 짧은 영상이 공개됐다.

영상에서 김선태는 “제가 좀 욕심이 있었다. 공중파 방송 단독 MC를 하니 쉽지 않더라” 고 밝혔다.

그는 “제가 능력이 부족하고, 사실 소속사가 있고 이런 게 아니다. 따로 혼자 있다 보니 전반적으로 매끄럽지 않은 부분이 있었다”며 “정상적인 소속사가 없다 보니 제작진과의 소통 문제에서도 어려움이 있었고, 제 능력이 부족했다”고 설명했다.

이어 “단독 MC로 방송을 이끌어 가는 것에 제가 부족함을 느꼈고, 자진 하차하는 걸로 결정했다”며 “리센느 대표님과 멤버들께도 직접 사과를 했다. 연락하기 전 멤버들이 저를 먼저 걱정해주신다고 하셔서 두 번 세 번 더 죄송했다”고 말했다.

또 “이번 일로 저 스스로를 돌아보며 초심을 잃었는지 생각했다”며 “앞으로 방송과 콘텐츠 제작에 더욱 신중하겠다”고 덧붙였다.

앞서 김선태는 KBS 유튜브 오리지널 콘텐츠 ‘돈선태 성공시대’에서 리센느 멤버 원이와 인터뷰를 진행하며 최근 논란이 된 ‘무섭노’ 발언을 언급해 비판을 받았다.

원이는 당시 방송에서 “사실 너무 놀랐다. 유튜브, 음악 방송에 제가 뜨는 것만 상상하다가 하루아침에 (사회면) 뉴스에 나오니까 너무 무서웠다”며 “그 이후로 한 마디 한 마디 더 조심해야겠다고 느꼈다”고 심경을 전했다.

방송 이후 온라인에서는 김선태와 KBS가 논란을 다시 언급하며 리센느를 향한 2차 가해를 한 것 아니냐는 비판이 제기됐다. 논란이 확산되자 KBS는 해당 영상을 비공개로 전환했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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