송교창·최준용 부상으로 훈련대상자 제외…마줄스호, 14인 체제로 강화훈련 진행

사진=뉴시스

송교창(오사카 에베사)과 최준용(KCC)이 마줄스호에서 하차했다.

대한민국농구협회는 31일 “다음 달 열리는 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아 예선 2라운드를 대비해 선발한 남자농구 국가대표 훈련대상자 16인 명단을 변경했다”고 밝혔다.

기존 선발한 훈련대상자 송교창과 최준용의 부상 상태와 회복 경과를 종합적으로 검토했다. 특히 최준용은 이달 중순 무릎 수술을 받고 재활 중이며 최근 미국 무대 도전을 선언한 상태다. 협회는 둘이 현재 대표팀 훈련을 정상적으로 소화하기 어렵다고 판단해 선수 보호 차원에서 제외를 결정했다. 이에 따라 남자농구 국가대표팀은 대체 선수 추가 발탁 없이 14인 체제로 강화훈련을 이어갈 예정이다.

대표팀은 다음 달 13일 일본으로 출국해 15~16일 일본과의 원정 평가전을 치른다. 이후 FIBA 월드컵 아시아 예선 2라운드에서 레바논, 사우디아라비아와 차례로 맞붙는다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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