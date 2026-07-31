싸이, ‘흠뻑쇼’ 악플에 센스 응수…“와보시면 아실 것”

사진 = 싸이 SNS 계정

가수 싸이가 ‘흠뻑쇼’를 향한 악성 댓글에 재치 있는 대응을 보여줬다.

싸이는 30일 자신의 SNS에 ‘싸이 흠뻑쇼 서머스웨그 2026’ 최종 점검 영상을 공개했다.

영상에는 공연을 앞두고 무대 준비에 집중하는 싸이의 모습이 담겼다. 관객들에게 완성도 높은 공연을 선보이기 위해 마지막까지 노력하는 프로페셔널한 면모가 눈길을 끌었다.

이에 한 누리꾼은 댓글을 통해 “맨날 같은 노래에 XX 가사 반이 뛰어 이XX인데 안 지겹냐. 왜 가는지 모르겠네”라는 취지의 비판을 남겼다.

싸이는 해당 댓글에 “와보시면 아실 거예요”라는 짧은 답글을 남기며 센스 있게 응수했다. 부정적인 반응에도 유쾌하게 받아치는 싸이의 대응이 눈길을 끌었다.

한편 싸이는 ‘싸이 흠뻑쇼 서머스웨그 2026’을 통해 의정부, 대구, 인천, 서울대공원, 원주, 수원, 광주, 부산, 대전 등 총 9개 도시에서 14회 공연을 진행한다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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