'유부녀 킬러' 최우성, 이상이와 형사 케미 예고

배우 최우성이 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러'에서 열혈 형사로 변신해 안방극장을 사로잡는다.

31일 밤 9시 50분 첫 방송되는 MBC '유부녀 킬러'는 살벌한 직업을 가진 워킹맘의 고군분투 워라밸 사수기를 그린 드라마다. 최우성은 극 중 남부서 형사과 강력2팀의 막내 형사 '범성훈' 역을 맡아 다채로운 매력을 선보인다.

범성훈은 선배 이동진(이상이 분)의 충직한 파트너로, 현장에서는 물불 가리지 않는 터프한 '순정 마초'지만 일상에서는 속내가 투명하게 들여다보이는 순수한 인물이다. 선배의 지시에 즉각 몸부터 앞서는 '대형견' 후배의 면모와 엉뚱한 열정으로 극에 유쾌한 활력을 불어넣을 예정이다.

최우성은 앞서 진행된 제작발표회에서 "원작 속 성훈이 순박하게 몸으로 부딪히는 인물이라면, 드라마에서는 아이디어를 내고 무언가에 꽂히면 깊이 파고드는 '덕후' 기질을 더했다"며 캐릭터에 본인만의 색깔을 덧입혔음을 밝혔다.

매 작품 안정적인 연기력과 매력적인 캐릭터 소화력을 입증해 온 최우성이 선보일 입체적인 막내 형사 범성훈의 활약에 기대감이 모인다.

동명의 인기 카카오웹툰을 원작으로 한 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러'는 31일 밤 9시 50분 첫 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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