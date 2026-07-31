5인조 밴드 에스플릿, 팬들 염원 속 정식 데뷔 확정

Mnet ‘스틸하트클럽’을 통해 화제를 모은 스쿨 밴드가 그룹 Splayit (에스플릿)으로 팬들의 응원에 응답하며 오는 8월 13일 정식 데뷔한다.

에스플릿은 글로벌 밴드 메이킹 서바이벌 ‘스틸하트클럽’을 통해 얼굴을 알린 5인조 밴드로, 보컬 윤찬, 드럼 은빈, 키보드 경욱, 기타 에이든, 베이스 은찬으로 구성됐다. 방송 당시 청량한 에너지와 탄탄한 실력으로 QWER의 ‘고민중독’ 무대를 완벽 소화, 디렉터들로부터 만장일치 ‘4하트’를 이끌어내며 눈도장을 찍었다.

방송 이후 이 조합 그대로의 정식 데뷔를 요구하는 팬들의 열렬한 지지가 이어졌고, 마침내 8월 13일 정식 데뷔를 확정 지으며 서사를 완성하게 됐다.

팀명 에스플릿(Splayit)은 'Splay(펼치다)'와 'Play it(연주하다)'의 합성어로, 각자의 개성과 열정을 음악으로 펼쳐 보이겠다는 다짐을 담았다. 멤버 윤찬과 경욱이 직접 작곡에 참여한 것은 물론, 싱어송라이터 이무진이 이끄는 초록병본부와 NV1이 지원사격에 나서 음악적 완성도를 높였다.

또한 LM엔터테인먼트가 매니지먼트를, 카카오엔터테인먼트가 앨범 제작에 함께 참여하는 등 전폭적인 지원 속에 가요계에 출사표를 던진다.

팬들의 사랑을 바탕으로 당찬 첫발을 내딛는 에스플릿의 데뷔 앨범 'SPLAY : CHAPTER 01 (스플레이 : 챕터 01)'은 오는 8월 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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