CGV여의도, 개관 후 첫 리뉴얼…31일 새롭게 오픈

CJ CGV가 서울 영등포구 IFC몰에 위치한 CGV여의도를 리뉴얼 오픈했다고 31일 밝혔다.

지난 2012년 문을 연 CGV여의도는 서울 주요 업무지구인 여의도와 IFC몰 상권을 대표하는 CGV의 거점 극장이다. 직장인과 쇼핑객이 자연스럽게 모이는 도심 속 영화관으로 자리매김해 온 CGV여의도는 이번 리뉴얼을 통해 관람 환경과 공간 경험을 대폭 업그레이드했다.

새롭게 단장한 CGV여의도는 ‘Light Flow, Immersive Experience’를 콘셉트로 따뜻하고 밝은 분위기와 개방적인 동선을 구현했다. 영화 관람 전후로 고객들이 편안하게 머무를 수 있도록 설계해, 영화를 감상하는 시간을 넘어 일상 속에서 편히 찾을 수 있는 도심 속 프리미엄 라이프스타일 공간을 완성했다.

CGV여의도는 31일부터 4DX, 돌비 Atmos(Dolby Atmos), 아트하우스를 포함한 6개관을 먼저 운영한다. 올 하반기에는 세계 최초로 3면 LED를 적용한 SCREENX관을 추가 오픈해 총 7개관, 713석 규모로 확장할 계획이다. 아울러 일반 상영관에는 7.1채널 음향 시스템과 리클라이너 좌석을 도입해 관람 몰입도와 편의성을 크게 높였다.

리뉴얼 오픈을 기념한 다채로운 프로모션도 펼쳐진다. 관람 티켓을 매점에 제시한 고객에게 크리스탈라이트 온더고 음료와 씨네샵 굿즈로 구성된 오픈 기프트를 선착순 증정한다. 또한, 오는 8월 17일까지 슬로마인드와 육준서 작가가 디자인에 참여한 ‘비밀 초대장’을 지참하고 영화를 관람한 고객에게는 씨네샵 굿즈를 추가 제공한다.

CGV 권원경 서울·경기1영업팀장은 “CGV여의도는 고객이 영화를 관람하는 순간은 물론 기다리고 머무는 시간까지 완벽히 즐길 수 있도록 전반적인 공간을 개선했다”며 “차별화된 특별관과 공간 경험을 선사하는 프리미엄 라이프스타일 시네마로 거듭나겠다”고 전했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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