존박, 단독 콘서트 ‘BREAK!’ 오늘(31일) 티켓 오픈

가수 존박의 단독 콘서트 티켓 예매가 마침내 막을 올린다.

존박의 단독 콘서트 ‘BREAK!’ 티켓 예매가 오늘(31일) 금요일 오후 6시 온라인 예매처 ‘NOL’을 통해 단독으로 전격 오픈된다.

오는 9월 11일부터 13일까지 3일간 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 개최되는 단독 콘서트 ‘BREAK!’는 개최 소식이 알려진 직후부터 음악 팬들의 뜨거운 기대를 모았다.

이번 공연은 지난해 12월 전석 매진을 기록했던 단독 콘서트 ‘꿈처럼’ 이후 선보이는 존박의 신작 라이브 무대다. 당시 존박은 게스트나 화려한 특수효과 없이 풀 밴드의 밀도 높은 연주와 특유의 명품 중저음 보컬만으로 120분을 가득 채우며 공연형 아티스트로서의 저력을 과시한 바 있다.

최근 존박은 아날로그 감성과 레트로 펑키 사운드가 돋보이는 자작 싱글 ‘여름은 돌아와’를 발매하며 본업인 음악 활동에 깊은 발자취를 남겼다. 싱글 발매에 이어 펼쳐지는 이번 콘서트에서 선사할 고품격 셋리스트에 가요계의 관심이 쏠리고 있다.

존박만의 독보적인 낭만과 웰메이드 풀 밴드 사운드로 관객들을 매료시킬 단독 콘서트 ‘BREAK!’는 오는 9월 11일부터 13일까지 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 펼쳐진다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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