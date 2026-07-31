카드 한장이 158억원…세상에 한 장뿐인 ‘슈퍼스타’ 오타니 야구카드 1100만 달러에 판매

사진=AP/뉴시스

‘슈퍼스타’ 메이저리그(MLB) 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(LA 다저스)의 야구 카드가 1100만 달러(약 158억원)가 넘어가는 천문학적인 금액에 팔렸다.

ESPN은 31일 “미국 플로리다주의 한 수집가가 스포츠 카드 전문점에서 ‘2026 톱스 크롬 베이스볼’ 박스를 개봉하던 중 세상에 딱 한 장 있는 오타니의 듀얼 골드 로고맨 사인 카드를 발견해 판매했다”고 전했다.

매슈 앨런은 고가 스포츠 카드 수집가다. 그는 SNS를 통해 카드를 매입하는데 1100만 달러 이상 지불했다고 밝혔다. 그만큼 특별한 카드다. 2024년과 2025년 2년 연속 내셔널리그 최우수선수(MVP)를 수상한 오타니가 착용한 유니폼에 부착했던 금색 패치 2개가 포함됐다. 패치 중 하나는 오타니가 2025년 9월 8일 볼티모어 오리올스와의 원정 경기에서 홈런 두 방을 몰아쳤을 때 착용했고, 나머지 하나는 올해 4월 13일 홈 경기에서 역시 홈런을 쳤을 때 유니폼에 부착했던 것이다.

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실제로 오타니의 카드가 1100만 달러 이상에 판매됐다면, 스포츠 카드 사상 세 번째로 높은 금액이다. 2007~2008시즌 미국프로농구(NBA) 마이클 조던, 코비 브라이언트 듀얼 로고맨 사인 카드가 지난해 8월 1293만2000달러에 팔린 것이 역대 최고가다. 이어 1952년 MLB 레전드 미키 맨틀의 톱스 카드가 2022년 8월에 1260만 달러에 판매됐다.

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한편 오타니는 이날 잠시 숨을 고른다. 무릎 통증 여파로 선발 라인업에서 제외됐다. MLB 공식 홈페이지 MLB닷컴은 31일 “오타니가 이날 다저스타디움에서 열리는 시애틀 매리너스전 선발 라인업에 빠졌다”며 “오타니는 왼쪽 무릎 치료를 받는 과정에서 다시 통증을 느꼈다”고 밝혔다.

오타니의 무릎 통증은 투구에 큰 영향을 미치고 있다. 그는 무릎이 불편해 전반기 마지막 등판이 취소됐고, 이후 캐치볼 훈련 과정에서도 무릎 통증이 재발해 예정돼 있던 불펜 투구마저 취소했다. 최근 오른쪽 이두근에도 문제가 생겨 마운드 복귀 시점이 불투명한 상황이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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