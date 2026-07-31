고양이판 '어린이날' 다가온다... 네이버 내일부터 '펫 메가위크'

네이버 ‘펫 메가위크’ 이미지. 네이버 제공

매년 8월 8일은 '세계 고양이의 날'이다. 고양이 집사 및 고양이 애호가에겐 '어린이날'과 같은 기념일을 앞두고 네이버가 고양이 용품 쇼핑을 지원한다.

31일 네이버는 세계 고양이의 날을 맞아 300개 이상 펫 브랜드가 참여하는 ‘펫 메가위크’ 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 펫푸드, 고양이 모래 등 폭넓은 상품군이 마련됐다고 덧붙였다.

다음달 1~9일 열리는 이번 행사는 ‘힐스’, ‘로얄캐닌’, ‘나투어리베’, ‘동원펫’ 등 국내외 대표 펫 브랜드가 참여한다. 고양이 집사의 니즈에 맞춘 다채로운 기획전에 더해 ‘펫 바우처’도 지급한다. 펫 바우처는 네이버플러스 멤버십 회원이 반려동물 정보를 등록한 뒤 펫 바우처 파트너 브랜드의 상품을 구매하면 추가 적립 및 할인 등을 제공하는 맞춤형 쇼핑 서비스다.

구체적으로 네이버플러스 스토어 앱에서는 매일 오전 11시와 오후 6시 선착순 할인 쿠폰이 발급되며, 네이버플러스 멤버십 회원에겐 7%, 10%, 15% 할인 쿠폰도 주어진다.

각 브랜드의 베스트셀러를 선보이는 브랜드데이에 더해 매일 새로운 상품을 1000원에 구매할 수 있는 한정수량 체험딜, 추첨을 통한 럭키 드로우 이벤트도 진행된다.

네이버 측은 "이번 프로모션은 페스룸, 본아페티, 세이펫, 한국마즈 등 주요 펫 바우처 파트너가 다수 참여해 시너지를 낸다"며 "펫 바우처는 사료, 영양제, 위생용품 등을 자주 반복해서 구매하는 반려인들에게 호응을 얻으며 성장하고 있다"고 전했다.

7월 기준 펫 바우처의 이용자 수와 파트너 브랜드 수는 전년 동기 대비 각각 약 3배, 7배 증가했고, 파트너 브랜드의 신규 구매자 수도 참여 이전 대비 평균 20% 증가하는 등 펫 브랜드가 바우처 혜택을 기반으로 새로운 고객과의 접점을 넓히는 효과도 확인됐다고 네이버는 덧붙였다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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