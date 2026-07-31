반려묘 펫푸드 사고 유기묘 돕고... 한국마즈 '고양이의 날' 일석이조 프로모션

고양이의 날을 기념하는 기부 프로모션 포스터. 한국마즈 제공

반려묘를 위한 펫푸드를 구매하면 유기묘에게 기부되는 펫푸드가 쌓인다. 한국마즈가 '고양이의 날'을 기념해 준비한 특별한 기부 프로모션이다.

다음달 8일은 '세계 고양이의 날'이고 9월 9일은 '한국 고양이의 날'이다. 고양이 집사와 고양이 애호가라면 남다르게 다가올 수밖에 없는 기념일을 앞두고 한국마즈는 8~9월 ‘위스카스 고양이 사료 기부 프로모션’을 실시한다고 31일 밝혔다.

다음달 1일부터 9월 30일까지 이어지는 이번 행사는 전국 이마트.롯데마트.몰리스.콜리올리 매장에서 판매된 위스카스 건사료의 중량 10%만큼의 동일 제품을 한국마즈가 기부하는 방식이다. 이는 고양이 보호단체 ‘디어레이’와 대한수의사회에 전달해 유기묘 보호 및 관련 활동에 쓰인다. 고양이 집사라면 반려묘를 위한 사료를 구매하면 자동으로 유기묘도 도울 수 있는 셈.

위스카스는 1958년 출범한 캣푸드 제품군으로, 마즈의 펫케어 연구소 월썸연구센터의 50년 연구가 반영된 주식 파우치와 건사료로 전 세계 집사와 고양이의 사랑을 받고 있다.

조성민 한국마즈 이사는 “고양이의 날을 맞아 소비자와 함께 뜻깊은 행사를 할 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 성숙한 반려문화가 확산될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

한국마즈는 ‘사람과 반려동물이 함께 행복한 세상’이라는 슬로건 아래 바탕으로 다양한 기부 및 봉사 활동을 전개하고 있다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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