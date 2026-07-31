줄리엔 강♥제이제이, 운동으로 완성한 탄탄 보디라인…“62kg대 진입” [스타★샷]

사진 = 제이제이 SNS 계정

유튜버 제이제이가 운동으로 관리한 근황을 공개하며 팬들의 관심을 모았다.

제이제이는 30일 자신의 SNS에 “왜...62kg대 진입?! 뉴노멀 63kg에서 점으로 한 자리 떨어지네요. 오늘은 웨이트 하는 날”이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

그는 “체성분은 체크를 해봐야겠지만, 상체 근육이 많이 붙은 느낌”이라며 “웨이트만 할 때보다는 상체가 커지는 느낌이 들어요. 더불어 상체 근력이 점점 좋아지고 있는 중”이라고 운동으로 달라진 몸 상태를 전했다.

공개된 영상 속 제이제이는 거울 앞에서 자신의 변화를 확인하고 있다. 꾸준한 운동으로 다져진 탄탄한 라인과 건강한 분위기가 눈길을 끌었다.

제이제이는 평소에도 운동과 자기관리를 이어가는 모습을 공개하며 팬들과 소통해왔다. 이번 근황 역시 꾸준한 노력의 결과를 보여주며 관심을 받고 있다.

한편 제이제이는 2024년 모델 출신 배우 겸 방송인 줄리엔 강과 결혼했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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