LG전자 베스트샵 대전본점, 고객 성원 보답 1주년 감사 행사 진행

이미지=LG전자 베스트샵 대전본점

LG전자 베스트샵 대전본점이 오픈 1주년을 기념해 오는 8월 1일부터 21일까지 고객 감사 행사를 진행한다고 31일 밝혔다.

업체에 따르면 LG전자 베스트샵은 다양한 LG 프리미엄 가전을 직접 체험할 수 있는 공식 판매 매장으로 전문 상담과 맞춤형 제품 제안을 통해 고객 만족도를 높이고 있다.

이번 행사는 대전본점 개점 이후 함께해 준 고객들에게 감사의 뜻을 전하고 다양한 혜택과 함께 가전을 준비할 수 있도록 마련됐다. 행사 기간에는 제품 체험부터 구매 상담까지 한 번에 진행할 수 있어 방문 고객의 편의성을 높였다.

행사 기간에는 TV와 냉장고, 세탁기·건조기, 식기세척기, 공기청정기, 로봇청소기 등 생활가전 제품을 대상으로 특별 할인 혜택이 제공된다. 구매 품목과 금액에 따라 사은품 증정과 고객 감사 이벤트도 함께 운영된다.

혼수와 이사, 입주를 앞둔 고객들은 다양한 제품을 비교하며 상담을 받을 수 있고 생활환경에 적합한 제품 구성과 행사 혜택도 안내받을 수 있다. 일부 제품은 행사 대상에서 제외될 수 있으며 적용 조건은 매장에서 확인 가능하다.

LG 바스에어 구매 고객에게는 20만 원 상당의 믹서기를 증정하며 스팀 청소 기능을 적용한 ‘LG 오브제컬렉션 RONi’도 직접 체험할 수 있다. 사은품은 준비된 수량에 따라 조기 종료될 수 있다.

LG전자 베스트샵 대전본점 관계자는 “1년 동안 보내주신 고객들의 관심과 성원에 감사드리며 다양한 혜택과 함께 만족스러운 쇼핑 경험을 제공할 수 있도록 준비했다”고 말했다.

한편 LG전자 베스트샵 대전본점은 대전광역시 서구에 위치하고 있으며 행사 및 제품별 혜택은 매장에서 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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