바다, 46세 믿기 힘든 비키니 자태…여전한 자기관리 [스타★샷]

사진 = 바다 SNS 계정

그룹 S.E.S. 출신 가수 바다가 여름 분위기가 물씬 풍기는 근황을 공개했다.

바다는 31일 자신의 SNS를 통해 “올여름 썸머송!! LOVEWAVE”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 바다 SNS 계정

사진 = 바다 SNS 계정

사진 = 바다 SNS 계정

사진 = 바다 SNS 계정

공개된 사진 속 바다는 푸른 바다를 배경으로 빨간색 비키니를 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있다. 시원한 여름 풍경과 함께 늘씬한 비율과 탄탄한 보디라인이 시선을 사로잡았다.

특히 꾸준한 자기관리로 완성한 건강미 넘치는 모습이 돋보이며 팬들의 감탄을 자아냈다.

사진을 본 팬들은 “언니의 시간은 거꾸로 가는 건가요”, “바다님과 함께해서 행복해요”, “진짜 멋져요” 등의 반응을 보였다.

한편 바다는 1997년 그룹 S.E.S.의 리더이자 메인보컬로 데뷔해 ‘I’m Your Girl’, ‘Dreams Come True’, ‘Love’ 등 수많은 히트곡으로 사랑받았다. 이후 솔로 가수와 뮤지컬 배우 등 다양한 분야에서 활동을 이어오고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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