‘드디어 만났다’ 김영원-해커, 에스와이 챔피언십 PBA 32강서 첫 격돌

‘PBA 초신성’ 김영원(18·하림)과 ‘당구 인플루언서’ 해커(44)가 PBA 무대에서 처음으로 격돌한다.
30일 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 프로당구 2026-27시즌 3차 투어 ‘친환경 건축자재 에스와이 PBA-LPBA 챔피언십’ PBA 64강에서 김영원은 장남국을 세트스코어 3:0으로 격파했다. 해커도 한규식을 3:1로 제압하고 32강에 올랐다.
김영원은 장타력을 앞세워 장남국을 제압했다. 1세트에 4이닝에 하이런 8점을 앞세워 15:3(4이닝)로 승리한 데 이어, 2세트엔 15:5(11이닝)로 승리해 세트스코어 2:0을 만들었다. 3세트엔 2:1로 앞서던 상황에서 5이닝에 하이런 12점을 올리며 14:1로 달아났다. 김영원은 7이닝에 남은 1점을 마무리해 3세트마저 15:1(7이닝)로 완승, 세트스코어 3:0으로 경기를 마쳤다.
해커도 한규식을 상대로 1세트를 15:12(8이닝), 2세트를 15:4(7이닝)로 이기며 빠르게 두 세트를 승리했다. 3세트에 14:15(12이닝)로 역전패를 허용한 해커는 4세트에 2:13로 뒤지던 상황에서 15:13(8이닝)로 역전승을 거뒀다. 해커는 최종 세트스코어 3:1로 한규식을 돌려세웠다.
이로써 김영원과 해커의 PBA 첫 맞대결이 에스와이 챔피언십 32강에서 성사됐다. 두 선수는 당구로 깊은 연을 맺었다. 김영원이 당구를 처음 시작했을 때 ‘해커’가 운영하던 당구장에서 공을 쳤는데, 김영원은 “당구를 처음 치며 어려운 시기가 있을 때 많은 도움을 주셨던 분”이라며 항상 해커에게 고마움을 표해왔다.
두 선수가 공식 경기에서 맞붙는 건 처음이다. 김영원은 지난 2차 투어(하이원리조트 챔피언십)에서 우승 후 “연습 경기 승률은 50대 50 정도 되는 것 같다. PBA 무대에서 만나게 된다면 보여주겠다”고 자신감을 드러냈다.
해커도 지난 5월 “(김)영원이는 현재 PBA에서 가장 뜨거운 선수다. 분명 쉽지 않은 상대”라며 “그럼에도 아직 영원이는 더 배워야 하지 않을까 생각한다. 본때를 보여줄 것”이라고 전했다. 김영원과 해커의 맞대결은 31일 오후 11시에 진행 예정이다.
김영원 해커 이외에도 조재호(NH농협카드) 세미 사이그너(튀르키예·웰컴저축은행) 최성원(휴온스) 부라크 하샤시(튀르키예·에스와이) 조건휘(웰컴저축은행) 다비드 사파타(스페인·우리금융캐피탈) 무라트 나지 초클루(튀르키예·하나카드) 등 PBA 상위 랭커들이 32강에 진출했다. 또 응우옌프엉린(베트남·하림)은 애버리지 4.091를 기록하며 신대권을 세트스코어 3:0으로 제압했다. 애버리지 4.091은 PBA 한 경기 최고 애버리지 공동 3위 기록이다.
이날 함께 진행된 LPBA 32강에선 한슬기(하나카드)가 김가영(하나카드)을 상대로 세트스코어 3:2로 승리하며 8강에 올랐다. 한슬기는 이날 뱅크샷을 무려 12개나 성공시키며 극적으로 승리했다. 김민아(NH농협카드) 강지은(하이원리조트) 박정현(하림) 백민주(크라운해태)도 8강 진출에 성공했다.
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