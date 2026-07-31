‘드디어 만났다’ 김영원-해커, 에스와이 챔피언십 PBA 32강서 첫 격돌

사진=PBA 제공

‘PBA 초신성’ 김영원(18·하림)과 ‘당구 인플루언서’ 해커(44)가 PBA 무대에서 처음으로 격돌한다.

30일 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 프로당구 2026-27시즌 3차 투어 ‘친환경 건축자재 에스와이 PBA-LPBA 챔피언십’ PBA 64강에서 김영원은 장남국을 세트스코어 3:0으로 격파했다. 해커도 한규식을 3:1로 제압하고 32강에 올랐다.

김영원은 장타력을 앞세워 장남국을 제압했다. 1세트에 4이닝에 하이런 8점을 앞세워 15:3(4이닝)로 승리한 데 이어, 2세트엔 15:5(11이닝)로 승리해 세트스코어 2:0을 만들었다. 3세트엔 2:1로 앞서던 상황에서 5이닝에 하이런 12점을 올리며 14:1로 달아났다. 김영원은 7이닝에 남은 1점을 마무리해 3세트마저 15:1(7이닝)로 완승, 세트스코어 3:0으로 경기를 마쳤다.

해커도 한규식을 상대로 1세트를 15:12(8이닝), 2세트를 15:4(7이닝)로 이기며 빠르게 두 세트를 승리했다. 3세트에 14:15(12이닝)로 역전패를 허용한 해커는 4세트에 2:13로 뒤지던 상황에서 15:13(8이닝)로 역전승을 거뒀다. 해커는 최종 세트스코어 3:1로 한규식을 돌려세웠다.

이로써 김영원과 해커의 PBA 첫 맞대결이 에스와이 챔피언십 32강에서 성사됐다. 두 선수는 당구로 깊은 연을 맺었다. 김영원이 당구를 처음 시작했을 때 ‘해커’가 운영하던 당구장에서 공을 쳤는데, 김영원은 “당구를 처음 치며 어려운 시기가 있을 때 많은 도움을 주셨던 분”이라며 항상 해커에게 고마움을 표해왔다.

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두 선수가 공식 경기에서 맞붙는 건 처음이다. 김영원은 지난 2차 투어(하이원리조트 챔피언십)에서 우승 후 “연습 경기 승률은 50대 50 정도 되는 것 같다. PBA 무대에서 만나게 된다면 보여주겠다”고 자신감을 드러냈다.

해커도 지난 5월 “(김)영원이는 현재 PBA에서 가장 뜨거운 선수다. 분명 쉽지 않은 상대”라며 “그럼에도 아직 영원이는 더 배워야 하지 않을까 생각한다. 본때를 보여줄 것”이라고 전했다. 김영원과 해커의 맞대결은 31일 오후 11시에 진행 예정이다.

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김영원 해커 이외에도 조재호(NH농협카드) 세미 사이그너(튀르키예·웰컴저축은행) 최성원(휴온스) 부라크 하샤시(튀르키예·에스와이) 조건휘(웰컴저축은행) 다비드 사파타(스페인·우리금융캐피탈) 무라트 나지 초클루(튀르키예·하나카드) 등 PBA 상위 랭커들이 32강에 진출했다. 또 응우옌프엉린(베트남·하림)은 애버리지 4.091를 기록하며 신대권을 세트스코어 3:0으로 제압했다. 애버리지 4.091은 PBA 한 경기 최고 애버리지 공동 3위 기록이다.

이날 함께 진행된 LPBA 32강에선 한슬기(하나카드)가 김가영(하나카드)을 상대로 세트스코어 3:2로 승리하며 8강에 올랐다. 한슬기는 이날 뱅크샷을 무려 12개나 성공시키며 극적으로 승리했다. 김민아(NH농협카드) 강지은(하이원리조트) 박정현(하림) 백민주(크라운해태)도 8강 진출에 성공했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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