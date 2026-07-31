“빌보드 역사를 새로 썼다”…샤키라X버나 보이, 월드컵 주제가 'Dai Dai' 17위 대기록

'라틴 팝의 여왕' 샤키라(Shakira)와 나이지리아 슈퍼스타 버나 보이가 합작한 2026 FIFA 북중미 월드컵 공식 주제가 'Dai Dai'가 미국 빌보드 차트 역사를 새로 썼다.

최신 8월 1일 자 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에 따르면, 'Dai Dai'는 전주 대비 25계단 수직 상승하며 17위에 이름을 올렸다. 이는 역대 빌보드 차트상 공식 월드컵 주제가를 통틀어 가장 높은 순위에 해당하는 대기록이다.

역대 빌보드 '핫 100'에 진입한 월드컵 주제곡은 단 4곡뿐이다. 이번 샤키라의 'Dai Dai'(17위)가 역대 최고 순위에 오른 가운데, 2위는 2010년 남아공 월드컵 당시 샤키라의 'Waka Waka'(38위)가 차지하고 있다. 이어 리키 마틴의 'The Cup of Life'(45위), 핏불·제니퍼 로페즈의 'We Are One'(59위)이 뒤를 잇는다. 이로써 샤키라는 빌보드 '톱 40'에 2곡을 올린 지구상 유일한 아티스트이자, 자신이 세운 최고 기록을 직접 경신한 '월드컵 레전드'로 자리매김했다.

이 같은 대기록의 배경에는 지난 7월 19일 펼쳐진 월드컵 결승전 하프타임 쇼가 있다. BTS, 마돈나, 저스틴 비버 등과 함께 헤드라이너로 나선 샤키라의 무대 직후, 미국 내 'Dai Dai' 음원 스트리밍은 69% 증가했고 디지털 음원 판매량은 무려 322% 폭증했다.

한편, 샤키라는 이번 주제곡 'Dai Dai'의 개인 음원 로열티 수익 100%를 'FIFA 글로벌 시티즌 교육 기금'에 전액 기부하며 선한 영향력을 펼치고 있다.

글로벌 스포츠 축제를 넘어 깊은 감동을 선사 중인 샤키라는 미국 아레나 투어를 성황리에 마치고, 오는 9월과 10월 스페인 마드리드에서 초대형 야외 공연장 '에스타디오 샤키라'를 통해 12회 연속 스타디움 레지던시 공연을 이어간다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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