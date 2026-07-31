‘사랑이 온다’ 류승수, 무릎 꿇고 빌었지만 킥당했다…3회 한가내 대혼란 예고

KBS 2TV 주말드라마 ‘사랑이 온다’가 입체적인 캐릭터와 몰입감 높은 가족 서사로 안방극장을 사로잡았다.

지난 25, 26일 첫 방송된 KBS 2TV ‘사랑이 온다’ 1, 2회에서는 애증으로 얽힌 한씨 남매와 부모 세대의 복잡한 관계성이 그려졌다. 특히 2회 시청률은 전국 기준 13.8%를 기록, 첫회 대비 1.8%p 상승하며 본격적인 흥행 몰이에 나섰다.

극 중심을 이끄는 K-장녀 한규림(안희연 분)은 녹록지 않은 현실 속에서도 가족을 위해 물불 가리지 않는 강단을 선보였다. 다섯 남매의 생계를 위해 배달과 아르바이트를 전전하면서도, 억울하게 학폭위 위기에 몰린 동생 한규오(배윤규 분)를 감싸고 가문에 헛소문을 퍼뜨린 이웃을 향해 야구방망이를 들고 찾아가는 통쾌한 행동력으로 강렬한 인상을 남겼다.

반면 동생 한규영(박유나 분)과의 갈등은 극의 긴장감을 극대화했다. 동생의 위기에도 냉담한 태도를 보이는 한규영에게 분노한 한규림이 맞서며 머리채를 잡는 육탄전이 벌어졌고, “난 왜 하고 싶은 걸 하나도 못 하고 살까”라며 울분을 토해내는 모습이 관객들의 깊은 공감을 끌어냈다.

여기에 전 부부 고윤희(윤유선 분)와 한석중(류승수 분)의 마라맛 재회도 빛을 발했다. 재혼 후 또다시 혼자가 되어 아이들만 남겨둔 한석중이 뒤늦게 무릎을 꿇고 매달이자, 고윤희는 “똥차 가고 외제차 왔다”며 단칼에 차버리는 사이다 전개로 짜릿한 쾌감을 선사했다.

한편, 호평 속에 출발한 ‘사랑이 온다’는 오는 3, 4회에서 더욱 폭풍 같은 전개를 예고한다. 철부지 아버지 한석중의 복귀로 흔들리는 집안과 연인 김무진, 한규림 사이에 생길 새로운 변수가 예고되어 기대를 모은다. KBS 2TV ‘사랑이 온다’ 3회는 오는 8월 1일(토) 저녁 8시에 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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