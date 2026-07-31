막내딸 위해 떠난 죽이는 여행…이정은, 영화 '경주기행'서 매서운 복수극 예고

대한민국 대표 연기파 배우 이정은이 영화 '경주기행'을 통해 또 한 번 색다른 연기 변신에 나선다.

영화 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 '경주'를 위해 8년의 기다림 끝에 '죽이는' 여행을 떠난 네 모녀의 이야기를 그린 가족 복수극이다. 오는 8월 26일 전국 극장에서 개봉을 확정 지었다.

이정은은 극 중 동네 수선집 '옥패션'을 운영하는 엄마 '옥실' 역을 맡았다. 막내딸을 잃은 슬픔과 죄책감 속에서 오직 복수만을 바라며 8년을 버텨온 인물로, 네 모녀가 떠나는 복수 여행의 주최자다. 이정은은 끓어오르는 모성애부터 복수를 향한 집념, 그 이면에 숨겨진 인간적인 갈등까지 깊이 있게 그려내며 관객들에게 강렬한 울림을 선사할 예정이다.

이번 작품은 영화 '오마주'에서 스크립터와 배우로 인연을 맺은 김미조 감독의 러브콜로 시작됐다. 구상 단계부터 이정은을 염두에 뒀다는 김미조 감독은 "인간이기에 끊임없이 흔들리는 '옥실'의 복합적인 내면 민낯을 이정은 배우가 대체 불가하게 완성해 냈다"며 극찬을 아끼지 않았다.

이정은 역시 "복수라는 공통된 목표 안에서도 엄마와 딸들의 생각은 저마다 다르다"며 "관객들이 '옥실'의 선택에 깊이 공감할 수 있는 지점을 잡는 데 주력했다"고 전했다.

영화 '기생충', '동백꽃 필 무렵', '낮과 밤이 다른 그녀' 등 매 작품마다 전천후 연기력을 입증해 온 이정은이 공효진, 박소담, 이연과 함께 선보일 깊은 서사와 완벽한 연기 호흡에 영화계의 관심이 쏠리고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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